Le Vietnam et la France veulent porter leur coopération à une nouvelle hauteur

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue française Catherine Colonna ont affirmé lors de leur entretien, lundi 5 juin à Paris, la volonté de porter les relations de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue française Catherine Colonna, à Paris, le 5 juin. Photo : VNA

Le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations avec la France, qui sont bâties et cultivées sur le socle des liens historiques, culturels et humains, a déclaré le chef de la diplomatie vietnamien, soulignant que le France, un membre important de l’Union européenne (UE), est un partenaire stratégique du Vietnam.

Le Vietnam et la France célèbrent cette année le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, ainsi que le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique franco-vietnamien.

La coopération en matière de commerce et d’investissement continue d’être un pilier important des relations entre le Vietnam et la France. Le commerce bilatéral a atteint 5,3 milliards de dollars en 2022, en hausse de 10% par rapport à 2021.

Les deux ministres se sont réjouis de l’évolution positive des relations bilatérales ces dernières années et ont affirmé de la façon la plus solennelle leur ambition de travailler en étroite collaboration pour porter la coopération entre les deux pays à un nouveau niveau.

Ils ont convenu de continuer de promouvoir les visites et contacts, notamment de haut niveau ; de maintenir les mécanismes de coopération, de reprendre le dialogue Vietnam-France sur la stratégie de sécurité et de défense et la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, de continuer de déployer efficacement l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA).

Le ministre Bui Thanh Son a exhorté le gouvernement français à inciter l’Assemblée nationale française à ratifier au plus tôt l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), et la Commission européenne (CE) à retirer prochainement son avertissement de carton jaune pour les produits aquatiques vietnamiens.

La ministre Catherine Colonna a souligné l’importance des projets de coopération économique entre les deux pays, notamment le projet de ligne ferroviaire Nhôn-gare de Hanoi, symbole de la coopération économique Vietnam-France.

Les deux parties ont également discuté de la promotion de la coopération dans les domaines de la réponse au changement climatique, des énergies renouvelables, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, etc.

Les deux ministres se sont réjouis du développement global entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la santé ; ont convenu de coordonner et de mettre en œuvre des activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France en 2023.

Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, affirmant leur coordination étroite continue et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux, en particulier l’ONU et promouvant le cadre de partenariat stratégique ASEAN-UE.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont partagé leurs positions sur la garantie de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la coopération et du développement dans la région, le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies, le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a solennellement invité la ministre Catherine Colonna à effectuer une visite officielle au Vietnam, ce qu’elle a accepté avec joie.