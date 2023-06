Le Vietnam et la France souhaitent promouvoir davantage leur coopération multiforme

Dans le cadre de sa visite de travail en France, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu le 6 juin à Paris une entrevue avec le président du Sénat français Gérard Larcher et a travaillé avec le vice-président du Sénat, ancien secrétaire du Parti communiste français, Pierre Laurent.

Le président du Sénat français, Gérard Larcher, s’est déclaré convaincu que cette visite en France du chef de la diplomatie vietnamienne contribuerait à approfondir le partenariat stratégique France-Vietnam. Il a hautement apprécié le succès des 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée tenues récemment à Hanoï, les considérant comme un important canal de coopération pour renforcer les échanges culturels et entre les deux peuples.



Il a souhaité que les deux parties se coordonnent étroitement, mettent efficacement en œuvre des projets économiques et élargissent la coopération dans les domaines potentiels tels que la transition verte, la réponse au changement climatique. Il a affirmé que la France reconnaissait la proposition du Vietnam sur la création de conditions favorables à la communauté vietnamienne en France, contribuant à promouvoir leur rôle de passerelle entre les deux pays. Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement des relations intégrales avec la France, sur les canaux gouvernemental, parlementaire et de Parti. A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-France, le ministre vietnamien a suggéré que les deux pays continuent de promouvoir davantage les échanges d'amitié et la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération interparlementaire, notamment par l'échange de délégations à tous les niveaux, la coordination étroite et le soutien mutuel lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux... ; de promouvoir la coopération économique entre le Vietnam et la France, - le pilier important du partenariat stratégique ; de continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).



Les dirigeants du Sénat français ont positivement reconnu la demande du Vietnam de ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam (EVIPA) afin de maximiser le potentiel de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'investissement privé ; de retirer prochainement l'avertissement de “carte jaune” imposé par la Commission européenne contre les produits aquatiques du Vietnam.