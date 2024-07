Le Vietnam et la France renforcent leurs relations politiques et leur diplomatie populaire

Do Van Chien, membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (droite) et le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Thierry Beaudet. Photo : VNA

Do Van Chien, membre du Bureau politique et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VFF), a conclu avec succès sa visite de travail de trois jours en France le 2 juillet.



La délégation vietnamienne, conduite par Do Van Chien, a offert des fleurs à la statue du président Hô Chi Minh et a visité le Musée d'Histoire vivante de Montreuil lors de son séjour. Ils ont également participé à des réunions et à des séances de travail avec des personnalités françaises clés, notamment le membre du Bureau politique du Parti communiste français (PCF) Taylan Coskun, le chef de la commission des Affaires étrangères du PCF Vincent Boulet, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Thierry Beaudet, et les dirigeants de l'Association d'amitié France-Vietnam (AAFV).



Do Van Chien a souligné que sa visite visait à consolider le partenariat stratégique Vietnam-France, à renforcer les liens entre le Parti communiste du Vietnam et les Partis politiques français, ainsi qu'entre le VFF et le CESE, à renforcer la diplomatie populaire et le soutien à la communauté vietnamienne en France.



Les responsables français ont salué ce voyage, affirmant qu'il contribue à approfondir les relations entre les deux pays, qui comptent plus de 50 ans de relations diplomatiques et une décennie de partenariat stratégique.



Les discussions ont abouti à un consensus sur les mesures visant à renforcer la coopération à travers les canaux diplomatiques des Partis et de peuple à peuple, en particulier la collaboration entre la VFF et le CESE.



Avant son départ, Do Van Chien a rencontré des membres de l'AAFV et leur a demandé leur aide pour vulgariser les images du Vietnam et de son peuple auprès de ses amis français, en soutenant les victimes vietnamiennes de l'Agent orange et Tran To Nga dans sa bataille juridique contre les entreprises chimiques américaines qui fournissaient des herbicides pour le Vietnam pour l'armée américaine à utiliser pendant la guerre du Vietnam.



Il a également appelé à soutenir l'intégration de la communauté vietnamienne en France et à partager les points de vue du Vietnam sur la scène internationale, cultivant ainsi un partenariat solide et durable contribuant à la paix et à la prospérité mondiales. - VNA/VI