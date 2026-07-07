Le Vietnam et la France renforcent leur coopération en matière d’élaboration de politiques publiques

La délégation de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti communiste du Vietnam lors de sa visite de travail au Conseil économique, social et environnemental (CESE), à Paris, le 6 juin. Photo : VNA

Une délégation de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par son chef adjoint Nguyên Kim Son, a travaillé lundi 6 juillet à Paris avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour échanger des expériences en matière d’élaboration de politiques publiques.



Au cours de la réunion, le responsable a informé la partie française du processus de développement du Vietnam, de son économie de marché à orientation socialiste et du rôle de la Commission en matière de conseil auprès des dirigeants du Parti sur les grandes politiques socio-économiques, la réforme institutionnelle et les stratégies de développement national.



La délégation a manifesté son intérêt à tirer des enseignements de l’expérience du CESE en matière de consultation politique, notamment de ses mécanismes d’implication des organisations représentatives et des citoyens dans le processus d’élaboration des politiques.



Les représentants du CESE ont présenté la structure du Conseil et son rôle consultatif auprès du gouvernement et du Parlement français en matière de politiques économiques, sociales et environnementales.



Ils ont également souligné son rôle dans la promotion du dialogue social, l’évaluation des politiques publiques et la fonction de médiateur entre l’État et la société civile.



Les discussions ont permis au Vietnam de recueillir des informations précieuses sur le modèle français de consultation en matière de politiques publiques, notamment concernant la mobilisation de l’expertise sociale et la promotion d’un dialogue inclusif.



Cette visite de travail au CESE a également contribué au renforcement de la coopération bilatérale dans l’élaboration des politiques publiques, alors que les deux pays continuent d’approfondir leur partenariat stratégique global.



Au cours de cette visite, la délégation vietnamienne a également rencontré des représentants de l’ambassade du Vietnam en France et s’est recueillie devant buste du président Hô Chi Minh, au sein du parc Montreau à Montreuil. – VNA/VI