Le Vietnam et la France renforcent la coopération dans la défense

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang a reçu le 23 novembre, à Hanoi, l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet.

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang (droite) et l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet. Photo : VNA

Le ministre Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à la coopération en matière de défense avec la France, qui constitue l’un des piliers du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le ministre vietnamien a affirmé que la coopération dans la défense entre les deux pays avait été développée conformément à l'accord de coopération de défense Vietnam-France et à la Déclaration de vision commune sur la coopération de défense Vietnam-France pour 2018-2028.



Il a souhaité que les deux parties renforcent les échanges de délégations à tous les niveaux, complètent les cadres juridiques pour la coopération et la formation, mettent en œuvre efficacement les accords de coopération spécialisés dans les domaines de la médecine militaire, de l’hydrographie et du maintien de la paix des Nations Unies, et développent la coopération dans de nouveaux domaines.

Olivier Brochet a salué le rôle du Vietnam dans la région et s’est félicité du récent appel téléphonique entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président français Emmanuel Macron, qui témoigne du respect mutuel vis-à-vis du partenariat stratégique Vietnam-France, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1973-2023) et des 10 ans de partenariat stratégique (2013-2023) entre les deux pays.

Il a également affirmé que la France continuerait à soutenir le Vietnam dans le domaine du maintien de la paix de l’ONU et qu’elle était prête à fournir une formation en français aux membres participant aux activités de maintien de la paix.