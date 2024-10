Le Vietnam et la France promeuvent leurs relations dans tous les aspects

Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission centrale des relations extérieures, Lê Hoai Trung, a rencontré ce vendredi 4 octobre à Paris le secrétaire international au sein du Parti socialiste de France (PS), Dylan Boutiflat.

Leur rencontre a eu lieu dans le cadre de la participation au 19e Sommet de la Francophonie et de la visite officielle en France du 3 au 7 octobre du secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien Tô Lâm.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux bons développements dans tous les aspects des relations entre le Vietnam et la France ces derniers temps et ont souhaité les promouvoir davantage dans les temps à venir.

Le secrétaire du CC du PCV, Lê Hoai Trung a parlé du développement des relations Vietnam-France, dont des relations entre le PCV et les Partis politiques français et du développement important des relations bilatérales à travers l'actuelle visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm.

Il a également informé des réalisations du Vietnam au cours des près de 40 ans du Renouveau et des réalisations dans la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du PCV.

Il a exprimé son appréciation pour le soutien du PS au Vietnam et au développement des relations Vietnam-France.

Pour sa part, le secrétaire international au sein du PS, Dylan Boutiflat, a hautement apprécié la visite officielle en France du dirigeant Tô Lâm qui avait créé une marque particulière sur les relations entre les deux pays. Il a affirmé le soutien de son Parti pour le développement des relations entre le Vietnam et la France.

Il a également salué les résultats positifs obtenus dans de nombreux domaines par le Vietnam au cours de près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau sous la direction du PCV et a hautement apprécié sa vision dans la définition des objectifs de développement d'ici 2030 et 2045.

Il a informé des efforts du PS pour élaborer des politiques qui répondent mieux aux intérêts du peuple, contribuant ainsi à promouvoir le rôle des Partis sociaux dans la résolution des problèmes internationaux communs. -VNA/VI