Le Vietnam et la France promeuvent leur coopération en matière d’innovation

Un forum intitulé "Libérer le potentiel d’innovation entre la France et le Vietnam, leçons du lauréat du prix Nobel Serge Haroche" a eu lieu vendredi 3 octobre à Hanoi dans le cadre de la Journée nationale de l’innovation 2025.

Cet événement a permis aux représentants d’organisations et d’entreprises françaises d’échanger et de partager leurs expériences et leurs atouts en matière de technologie, de science, d’innovation et de transformation numérique, dans le cadre d’une coopération bilatérale active.

Lors du forum, Serge Haroche, lauréat du prix Nobel de physique en 2012 pour ses contributions pionnières à la physique quantique, a souligné le potentiel du Vietnam à devenir progressivement un pôle régional des technologies quantiques.

Il a souligné l’importance de créer un environnement propice aux études de jeunes chercheurs exceptionnels, tout en accordant une attention particulière à la recherche privée. Pour promouvoir la recherche appliquée, un équilibre entre le rôle de l’État et celui du secteur privé est également essentiel.

En outre, il a souligné que le Vietnam devrait se concentrer sur la construction d’un enseignement général solide dans les sciences fondamentales telles que les mathématiques, la physique et la chimie, ainsi que sur l’élaboration de politiques scientifiques cohérentes et à long terme et sur un soutien financier public substantiel aux projets de recherche.

Conférence du lauréat du prix Nobel de physique Serge Haroch, dans le cadre du Forum, à Hanoi, le le 3 octobre. Photo: VNA

Dans son allocution, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a déclaré : "Durant cette année, nous avons mis en place de nombreuses initiatives dont les premiers fruits - cette conférence - doivent être soulignés. Chacun de ces rendez-vous a rappelé la place centrale de l’innovation dans la relation bilatérale que nous souhaitons bâtir avec le Vietnam au XXIe siècle".

Et d’ajouter : "Au Vietnam, ce dynamisme de l’innovation tricolore s’incarne par la présence d’un écosystème novateur et dynamique, composé d’entreprises de tous les secteurs, ainsi qu’au travers des trois campus franco-vietnamiens, qui œuvrent à la formation des scientifiques, cadres et industriels de demain et poursuivront cet engagement à construire un partenariat franco-vietnamien innovant et de confiance".

Pour Kim Ngoc Thanh Nga, directrice adjointe du NIC, après l'établissement d'un partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France, la coopération en matière d'innovation est devenue un pilier essentiel des relations bilatérales. Les deux parties partagent la même vision : promouvoir la coopération commerciale, la transformation numérique et le développement durable.

Selon elle, la France, forte de ses atouts en recherche fondamentale, en haute technologie et d’un écosystème de start-up dynamique, peut soutenir le Vietnam dans le développement des ressources humaines, le transfert de technologie et la création de pôles d’innovation. À l’inverse, le Vietnam, fort de son marché dynamique, de sa main-d’œuvre jeune et de sa capacité à adopter rapidement les nouvelles technologies, offre un terrain fertile pour la concrétisation des idées innovantes françaises.

Cette synergie devrait ouvrir de nombreuses perspectives de coopération stratégique, contribuant ainsi au renforcement des liens commerciaux et d’innovation entre le Vietnam et la France, a-t-elle conclu. – VNA/VI