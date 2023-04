Le Vietnam et la France, partenaires de confiance dans une relation d’accumulation quantitative et qualitative

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang au micro de la VNA. Photo: VNA

Le Vietnam et la France sont devenus l’un pour l’autre des partenaires de confiance, a souligné l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le diplomate vietnamien a souligné le développement fructueux des relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines au cours du dernier demi-siècle, et a décrit la France comme l’un des partenaires de premier plan du Vietnam en Europe, ainsi que dans le monde.



La France attache une grande importance à la position du Vietnam dans la région ainsi qu’au déploiement de ses stratégies et politiques dans les régions de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie-Pacifique, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays ont maintenu des mécanismes d’échanges réguliers tant en politique qu’en économie et en défense.



Une série d’accords ont également été signés comme base juridique de la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires.



La France est le principal fournisseur européen d’aide publique au développement (APD) au Vietnam, et le Vietnam se classe au deuxième rang des bénéficiaires de ce soutien de la France en Asie avec un capital engagé total de 18,4 milliards de dollars depuis 1993.



Selon les données statistiques, les échanges commerciaux bilatéraux ont triplé, passant de 1,6 milliard de dollars en 2009 à 5,3 milliards de dollars en 2019.



Plus de 300 entreprises françaises opèrent au Vietnam et près de 7.000 étudiants vietnamiens se forment en France, a souligné l’ambassadeur Dinh Toàn Thang.

Dans le même temps, il a estimé que les deux parties avaient des potentiels et des conditions favorables pour promouvoir davantage leurs relations de coopération dans divers domaines.



Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coordination et de coopération bilatérales et de développer des programmes de collaboration spécifiques dans différents secteurs, en plus d’esquisser des solutions visant à attirer davantage d’investissements français dans la haute technologie, la transformation numérique, la santé, la pharmacie, les énergies renouvelables, la construction d’infrastructures au Vietnam.



Compte tenu des avantages apportés par l’Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA), les entreprises vietnamiennes devraient renouveler de manière proactive leurs activités de production pour répondre aux normes de qualité, et suivre la tendance de développement des produits sur les marchés européens et français.



Concernant les perspectives et opportunités de coopération bilatérale dans un avenir proche, l’ambassadeur du Vietnam a déclaré que la détermination des dirigeants, le soutien des habitants et la participation active des partenaires dans tous les domaines ont inspiré la confiance dans le développement approfondi et efficace des relations Vietnam-France.



Les deux pays peuvent également promouvoir la coopération bilatérale afin de contribuer au développement des relations entre l’Asie et l’Europe, ainsi qu’entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE), a-t-il encore indiqué.