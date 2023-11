Le Vietnam et la France partagent leurs expériences sur la transparence publique et lutte anti-corruption

Une délégation de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, dirigée par son vice-président Nghiêm Phu Cuong, a effectué du 29 octobre au 4 novembre une visite de travail en France dans le but d’étudier, d’apprendre et d’échanger des expériences sur la lutte contre la corruption.

La délégation de la Commission de contrôle du Comité central du Parti travaille avec la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Photo: VNA

Au cours de cette visite, la délégation a tenu des réunions de travail avec les dirigeants de plusieurs institutions, notamment la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), la Direction des Affaires financières et des Entreprises de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Direction de la déontologie de l’Assemblée nationale française, l’Institut national du service public (INSP), ainsi que la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.



Ces rencontres de travail ont permis aux deux délégations de comprendre à la fois les similitudes et les différences dans le fonctionnement des mécanismes de lutte contre la corruption, la coordination interne, le respect de la déontologie, ainsi que les mesures spécifiques de mise en œuvre.



Par ailleurs, les réunions avec l’OCDE et l’INSP ont offert l’opportunité d’échanger sur la coopération entre les organes vietnamiens et leurs partenaires dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que sur des questions liées à la sécurité publique.



En parallèle, la délégation a également effectué une visite à l’ambassade du Vietnam en France.