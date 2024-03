Le Vietnam et la France échangent un accord de financement pour des projets sur le changement climatique

Une cérémonie a eu lieu le 15 mars à Hanoï pour échanger l'accord signé par le ministère vietnamien des Finances et l'Agence française de développement (AFD) pour financer deux projets d'une valeur de 72,3 millions d'euros (80 millions d'USD) au Vietnam.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : tapchitaichinh.vn

L'accord soutient le projet de lutte contre l'érosion et de protection côtière durable de Hoi An dans la province centrale de Quang Nam et le projet de développement urbain côtier central pour la croissance verte et la réponse au changement climatique dans la ville de Dong Ha, province de Quang Tri.



S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre des Finances Vo Thanh Hung a déclaré que le montant du prêt engagé consolidait davantage la position de l'AFD en tant que plus grand donateur bilatéral du Vietnam en Europe, soulignant l'engagement du gouvernement français à renforcer le partenariat stratégique avec le Vietnam.



Le prêt de l'AFD s'accompagne d'une aide non remboursable de l'Union européenne (UE), visant à améliorer l'efficacité des projets et à accompagner les localités dans le renforcement de leur capacité à gérer des projets et à entreprendre des activités d'adaptation au changement climatique dans les localités.



Peteris Ustubs, directeur de la Commission européenne pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, a déclaré qu'investir dans des projets financés par le Fonds de gestion de l'eau et des ressources naturelles (WARM) contribue non seulement à renforcer la résilience des communautés locales, mais contribue également à la lutte mondiale contre le changement climatique. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'UE visant à combler le déficit d'investissement mondial et démontrent l'engagement de l'UE à être un partenaire fidèle du Vietnam dans l'action climatique et le développement durable.



A cette occasion, des représentants du ministère des Finances et des comités populaires des provinces de Quang Nam et Quang Tri ont également signé des accords de prêt pour redistribuer les prêts de l'AFD du budget central vers les budgets locaux afin d'assurer un transfert de capital fluide et l'efficacité du projet.



Le 29 décembre 2023, le ministère des Finances a signé des accords de prêt avec l'AFD et des accords de subvention non remboursable de l'UE, délégués par l'intermédiaire de l'AFD, pour les deux projets ci-dessus. - VNA/VI