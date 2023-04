Le Vietnam et la France disposent d'un énorme potentiel de coopération

Plus de 500 gestionnaires, scientifiques et hommes d'affaires du Vietnam et de France se sont réunis lors d'un forum des affaires à Hanoï le 15 avril dans le cadre des 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée.

Panorama du Forum des affaires Vietnam-France. Photo: VNA



Prenant la parole lors de l'événement, Nguyên Manh Quyên, vice-président du Comité populaire de Hanoï a affirmé que les assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée ont été organisées pour la première fois en 1996, puis tous les deux ou trois ans de façon alternée en France et au Vietnam. Il a informé de la situation de développement socio-économique de la ville avec son PIBR en croissance de 5,8 % au premier trimestre de cette année, 1,7 fois supérieur à la moyenne nationale, et sa collecte budgétaire atteignant 128.000 milliards de dongs (5,48 milliards de dollars).

Quant à la coopération avec la France, depuis 1989, la ville de Hanoï a attiré environ 494,4 millions de dollars d'investissement direct étranger de France, dont 0,92 millions enregistré au premier trimestre 2023.

Le forum était l'occasion de mettre en relations les autorités de villes, les investisseurs et les entreprises des deux pays Vietnam - France, a déclaré Nguyên Manh Quyên.

Profitant de cette occasion, les parties ont échangé des idées, des initiatives et des solutions pour améliorer la compréhension mutuelle, la coopération et l'investissement, contribuant à promouvoir les relations d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, à long terme et fiable, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery a affirmé le bon développement des relations Vietnam-France. L'année 2023 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, ainsi que le 10e anniversaire de l'établissement de partenariat stratégique, qui représente une volonté commune de maintenir des relations profondes à tous les niveaux, a déclaré Nicolas Warnery. L'ambassade de France s'est engagé à renforcer la confiance mutuelle et à approfondir les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Selon la vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, ce forum était une opportunité pour les entreprises de se rencontrer et d'échanger, de renforcer la coopération décentralisée et de s'adapter à la crise économique, contribuant à renforcer la coopération diversifiée dans des domaines clés tels que la culture, l'économie, le tourisme...

Selon elle, les deux pays disposent d'énormes opportunités de coopération dans les temps à venir, expliquant que le Vietnam est un membre actif et responsable de l'ASEAN tandis que la France est un membre clé de l'Union européenne. Tous deux sont membres de la communauté francophone ainsi que de l'accord de libre-échange UE-Vietnam.