Le Vietnam et la France coopèrent dans le secteur des minéraux et métaux stratégiques

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (à droite) recevant le délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Benjamin Gallezot. Photo: VNA

Le délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques, Benjamin Gallezot, a évoqué avec le vice-Premier ministre Trân Hông Hà les pistes de développement de la coopération entre le Vietnam et la France dans le domaine des métaux critiques.

Le Vietnam est un partenaire important de la France dans le domaine des minéraux et métaux stratégiques, avec un grand nombre d’experts chevronnés, des ressources minérales abondantes et une industrie en développement rapide, a-t-il déclaré.

Les minéraux et métaux stratégiques sont des ressources importantes pour le développement socio-économique de chaque pays et du monde entier, a affirmé Benjamin Gallezot dont la délégation interministérielle est mise en place par le gouvernement français pour coordonner «l’action de l’Etat en matière de sécurisation des approvisionnements» en minerais et métaux stratégiques.

En visite de travail au Vietnam, il a fait savoir que de nombreuses industries françaises importantes ont également une forte demande en minéraux et métaux stratégiques.

Trân Hông Hà a indiqué que cette visite était un signal positif de coopération entre les entreprises vietnamiennes et françaises dans certains nouveaux domaines riches en potentiel et contribuait à enrichir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a hautement apprécié les résultats des recherches menées par les géologues français au Vietnam qui avaient contribué à jeter les bases de la géologie du Vietnam, espérant que la partie française continuera à partager de précieux documents de recherche sur la géographie et la géologie du Vietnam.

Nous devons continuer à promouvoir les réalisations que nous avons accomplies, à coopérer et à viser des objectifs mutuellement bénéfiques, a exhorté le dirigeant vietnamien.

Il a demandé à la Délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques de travailler avec le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement et ses partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre un projet pilote conjoint sur la réception, le transfert de technologie d’exploitation et de traitement des minéraux et métaux stratégiques.

Benjamin Gallezo a indiqué que la partie française avait noué des contacts et déployé sa coopération avec ses partenaires vietnamiens en matière de technologie d’exploitation et de traitement des minéraux et métaux stratégiques et de solutions de protection de l’environnement.

Le délégué interministériel a proposé que les deux parties organisent des échanges d’experts pour construire des données communes et une feuille de route spécifique pour l’exploitation et le traitement des minéraux et métaux stratégiques ; et a convenu de mener un projet pilote pour les entreprises des deux pays. – VNA/VI