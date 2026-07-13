Le Vietnam et la France boostent leur coopération en matière de défense et de sécurité

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi (à droite), et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à l’issue de leur entretien, à Paris, le 10 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam et la France renforceront leur coopération parlementaire en matière de défense et de sécurité tout en élargissant leur collaboration à un large éventail de secteurs stratégiques, contribuant ainsi à l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-France.

L’accord a été conclu lors d’un entretien à Paris entre le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi, et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les échanges et la coopération parlementaires dans les domaines d’intérêt stratégique commun.

En visite de travail en France les 10 et 11 juillet, Lê Tân Toi a dit sa joie de rencontrer à nouveau son homologue français, un peu plus d’un mois après la visite de la délégation de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française.

Il a indiqué que la régularité des visites de haut niveau au sein des commissions parlementaires témoignait du ferme engagement politique des deux pays à promouvoir leur coopération parlementaire substantielle.

Soulignant la dynamique positive des relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global, Lê Tân Toi a noté que la France est le premier partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et l’un de ses principaux partenaires en Europe.

Outre les piliers traditionnels de la coopération économique, commerciale et d’investissement, il a indiqué que les deux pays disposent d’un potentiel important pour développer leur collaboration dans les domaines des infrastructures stratégiques, de la science et de la technoogie, de l’industrie de la défense, de l’énergie, de l’agriculture de haute technologie, ainsi que de l’éducation et de la formation.

Pour traduire le partenariat stratégique global Vietnam-France en résultats concrets, Lê Tân Toi a également appelé à une coopération plus étroite dans les domaines où la France possède une solide expertise et où le Vietnam a une demande croissante, notamment la sécurité maritime, l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, la technologie spatiale, la science et la technologie, l’exploration des fonds marins, l’agriculture et l’éducation.

Il a également proposé d’accroître les échanges entre les deux commissions parlementaires, en favorisant le partage d’expériences législatives et de surveillance dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’industrie de la défense, des technologies à double usage, de la sécurité maritime, de la cybersécurité, de la protection des infrastructures critiques, de la gestion des crises et des réponses aux défis sécuritaires non traditionnels.

Lê Tân Toi a exprimé l’espoir que la France continuerait à soutenir le Vietnam par le biais de la formation des ressources humaines, du transfert de connaissances et du renforcement des liens entre les entreprises et les institutions de recherche afin de mettre en œuvre des programmes de coopération dans des domaines d’excellence tels que l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, l’aviation, l’aérospatiale, l’industrie de la défense et la recherche marine.

Concernant les relations entre le Vietnam et l’UE, la partie vietnamienne a exhorté les députés français à continuer de soutenir la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), à pousser la ratification rapide par l’Assemblée nationale française de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à plaider pour que la Commission européenne lève son avertissement (« carton jaune ») sur les produits de la pêche vietnamiens en reconnaissant les efforts du Vietnam pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Pour sa part, Jean-Michel Jacques a indiqué qu’à la suite de sa récente visite au Vietnam, il avait adressé un courrier à la ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, l’invitant à solliciter l’appui des autorités françaises et européennes compétentes en vue de la levée de l’avertissement relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposée aux produits de la pêche vietnamiens.

Il a également exprimé son soutien à une initiative de jumelage entre Diên Biên Phu et Caen, favorisant la coopération entre le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu et le Mémorial de Caen, afin de renforcer les échanges culturels et les liens entre les peuples des deux pays.

Jean-Michel Jacques a également fait savoir que la Commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale française prévoyait d’organiser l’année prochaine une conférence scientique sur les enjeux maritimes contemporains, axée notamment sur l’économie maritime, la logistique et les infrastructures de câbles sous-marins. Il a invité la Commission de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam à y participer.

À la fin de l’entretien, les deux parties se sont engagées à maintenir des échanges réguliers entre les commissions parlementaires et à renforcer la coordination dans les domaines d’intérêt commun, contribuant ainsi à une coopération plus étroite entre les deux Assemblées nationales et à la mise en œuvre effective du partenariat stratégique global Vietnam-France. – VNA/VI