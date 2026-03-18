Le Vietnam et la Fondation Eisenhower renforcent leur coopération

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, dans l’après-midi du 17 mars à Hanoï, une délégation de la Fondation Eisenhower des États-Unis en visite de travail au Vietnam, conduite par Christine Todd Whitman, avec la participation de plusieurs membres, dont le président des Eisenhower Fellowships, George de Lama.



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a souligné que le 14e Congrès national du Parti avait marqué une nouvelle étape de développement pour le Vietnam, en fixant des objectifs ambitieux, notamment un taux de croissance économique supérieur à 10 %, ainsi que l’ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé doté d’une industrie moderne d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



En matière de politique étrangère, le Vietnam poursuit une ligne constante d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, tout en diversifiant et en multilatéralisant ses relations internationales, en tant que partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale.



Le Premier ministre a également salué l’évolution remarquable des relations Vietnam–États-Unis, qualifiées de modèle dans les relations internationales, passant d’anciens adversaires à partenaires stratégiques globaux. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam d’approfondir cette relation sur la base du respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté et des systèmes politiques.



Il a souligné que la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et des sciences et technologies constitue un pilier essentiel des relations bilatérales. Le Vietnam considère en effet le développement des ressources humaines de haute qualité comme un levier stratégique pour sa croissance durable.



Actuellement, environ 25.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études aux États-Unis, soit le nombre le plus élevé en Asie du Sud-Est. Dans ce contexte, le Premier ministre a appelé à renforcer la coopération éducative par des approches innovantes, notamment dans les secteurs technologiques émergents.



Il a salué les contributions de la Fondation Eisenhower dans le renforcement des échanges académiques et des réseaux d’experts, tout en l’invitant à plaider auprès des autorités américaines pour soutenir davantage les relations bilatérales, notamment en retirant le Vietnam des listes de contrôle des exportations stratégiques et en reconnaissant son statut d’économie de marché.



Le Premier ministre a également encouragé l’élargissement des programmes de bourses, le renforcement des partenariats entre universités et instituts de recherche, ainsi que les initiatives visant à garantir un accès équitable à l’éducation, notamment dans les zones défavorisées.



De son côté, Christine Todd Whitman a salué les réalisations du Vietnam et son rôle croissant sur la scène internationale. Elle a souligné que les programmes Eisenhower avaient permis de renforcer les échanges professionnels et la confiance entre les deux pays.



Les membres de la délégation ont également indiqué que leur mission au Vietnam avait été couronnée de succès, notamment avec l’organisation du forum « Asia Rising » à Ho Chi Minh-Ville, favorisant les échanges sur les perspectives de développement du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est.



Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et à intensifier la coopération avec le Vietnam dans les domaines évoqués par le Premier ministre, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales dans les années à venir. - VNA/VI