Le Vietnam et la Finlande renforcent leur coopération pour un avenir vert

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le président finlandais, Alexander Stubb.

Dans le cadre d'une visite de travail en Finlande, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rencontré le président du pays hôte, Alexander Stubb, et s'est entretenu avec son homologue finlandaise, Riikka Purra.



Les dirigeants finlandais ont affirmé que le Vietnam était un partenaire important de leur pays en Asie du Sud-Est.



Le chef d'État finlandais a appelé à approfondir la coopération dans des secteurs tels que l'énergie, l'éducation, les technologies de l’information et l'environnement.



Tran Hong Ha a souligné le soutien précieux de la Finlande aux efforts du Vietnam pour développer une économie verte, durable et circulaire. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien du Vietnam aux efforts de la Finlande pour renforcer ses liens avec l'ASEAN.



Les deux parties ont été unanimes sur l’importance du multilatéralisme, du respect du droit international et de la résolution pacifique des conflits.



Lors de son entretien avec la vice-Première ministre finlandaise et ministre des Finances, Riikka Purra, Tran Hong Ha a invité la Finlande à créer un environnement propice aux investissements vietnamiens, en citant notamment les entreprises FPT et VinFast. Il lui a en outre suggéré d'augmenter les bourses d’études en faveur des étudiants vietnamiens.



Pour sa part, Riikka Purra a promis que son gouvernement continuerait à soutenir le Vietnam dans la réalisation de son objectif d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050, tout en encourageant les entreprises des deux pays à maximiser le potentiel de coopération.



Auparavant, Tran Hong Ha avait rencontré le 27 novembre le ministre du Climat et de l'Environnement, Kai Mykkänen, et le ministre des Affaires économiques, Wille Rydman.



Le ministre Kai Mykkänen a souligné le potentiel de coopération entre le Vietnam et la Finlande, notamment dans les domaines de l'énergie propre et de l'économie environnementale.



Le ministre Wille Rydman a apprécié le potentiel de coopération avec le Vietnam dans l’exploitation minière, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et la transformation numérique. Selon lui, le Vietnam est un pays prioritaire dans la stratégie de Finlande sur la coopération internationale dans le domaine du travail. La Finlande est prête à renforcer la coopération dans ce domaine, tout en soutenant la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam.



Tran Hong Ha a exprimé le souhait que la Finlande soutienne le Vietnam dans les domaines de l'économie circulaire, de la gestion des déchets plastiques et du développement des énergies renouvelables.



A cette occasion, il a invité les deux ministres finlandais à assister au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnering for Green Growth and the Global Goals – P4G), prévu au Vietnam en 2025.



Dans la soirée du 28 novembre, Tran Hong Ha a visité l'ambassade du Vietnam à Helsinki et a rencontré des Vietnamiens de Finlande. -VNA/VI