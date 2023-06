Le Vietnam et la Côte d'Ivoire étendent leur coopération dans l'agriculture et l'investissement

Le président Vo Van Thuong et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Adama Bictogo ont affirmé la nécessité de donner la priorité à la promotion et à l'expansion de la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et de l'investissement.

Le président Vo Van Thuong (droit) et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Adama Bictogo. Photo : VNA

Le 14 avril à Hanoï, recevant Adama Bictogo, qui est en visite officielle au Vietnam sur invitation du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, Vo van Thuong a déclaré que le Vietnam attache une grande importance à la promotion de l'amitié et de la coopération avec les amis africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire est considéré comme l'un des partenaires importants.



Il a noté que les développements positifs dans les relations bilatérales, en particulier dans les domaines politique, diplomatique et économique, ont connu des significations positives. Cependant, les deux pays ont encore beaucoup de marge pour développer davantage leur coopération.



Il a suggéré que les deux parties renforcent l'échange de délégations, continuent de se soutenir activement dans les forums multilatéraux et promeuvent la coopération économique conformément aux bonnes relations politiques et au grand potentiel des deux parties.



À son tour, Adama Bictogo a partagé que la Côte d'Ivoire espère accueillir les entreprises vietnamiennes pour sonder les opportunités de coopération et d'investissement, en particulier dans le développement de la technologie de transformation et d'exportation.



Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir davantage la coopération commerciale de manière durable et équilibrée, en créant des conditions favorables pour développer les exportations de l'un vers le marché de l'autre, ainsi que vers d'autres destinations de l'ASEAN et de l'Afrique.