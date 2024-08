Le Vietnam et la Chine signent 14 documents de coopération

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et son homologue chinois Xi Jinping ont supervisé lundi 19 août à l’issue de leur entretien au Grand Palais du Peuple à Pékin la signature de 14 documents de coopération entre les deux pays.

Les documents de coopération entre des ministères, secteurs et localités vietnamiens et chinois signés dans le cadre de la visite d’Etat en Chine du dirigeant vietnamien comprennent:

1. Protocole d’accord de coopération entre l’Académie nationale politique Hô Chi Minh de la République socialiste du Vietnam et l’École centrale du Parti communiste chinois (Académie nationale de la gouvernance) de la République populaire de Chine.

2. Protocole d’accord de coopération industrielle entre le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République socialiste du Vietnam et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de la République populaire de Chine.

3. Certificat de remise du dossier des résultats du projet d’aide au Vietnam visant à planifier la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoi - Hai Phong entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République populaire de Chine.

4. Protocole d’accord entre le ministère de la Santé de la République socialiste du Vietnam et la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine sur la coopération en matière de santé.

5. Protocole d’accord entre la Banque d’État du Vietnam et la Banque populaire de Chine sur le renforcement de la coopération et de l’échange d’informations sur les opérations bancaires.

6. Protocole d’accord sur les exigences de quarantaine végétale pour les noix de coco fraîches exportées du Vietnam vers la Chine entre le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la République socialiste du Vietnam et l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine.

7. Protocole d’accord entre le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la République socialiste du Vietnam et l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine sur les exigences de quarantaine et de santé pour les crocodiles d’élevage exportés du Vietnam vers la Chine.

8. Protocole d’accord sur les exigences en matière de quarantaine végétale et de sécurité sanitaire des aliments pour le durian congelé exporté du Vietnam vers la Chine entre le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de la République socialiste du Vietnam et l’Administration générale des douanes de la République populaire de Chine.

9. Protocole d’accord entre le ministère du Plan et de l’Investissement de la République socialiste du Vietnam et l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement de la République populaire de Chine sur la promotion de projets de coopération au développement dans les domaines social et civil.

10. Lettre officielle entre le ministère des Transports de la République socialiste du Vietnam et l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement de la République populaire de Chine sur l’étude de faisabilité du projet d’assistance technique à la planification de deux lignes ferroviaires à écartement standard Lang Son - Hanoi et Mong Cai - Ha Long - Hanoi.

11. Accord de coopération professionnelle entre l’Agence vietnamienne d’information de la République socialiste du Vietnam, et l’agence de presse Xinhua de la République populaire de Chine.

12. Protocole d’accord sur le renforcement de la coopération entre la Télévision du Vietnam et la Radio et Télévision centrale de Chine.

13. Protocole d’accord entre le ministère de la Santé de la République socialiste du Vietnam et l’Administration nationale des produits médicaux de la République populaire de Chine sur la coopération dans le domaine de la médecine traditionnelle.

14. Protocole d’accord sur le programme d’échange en matière de presse et de communication entre l’Association des journalistes vietnamiens et l’Association nationale des journalistes chinois pour la période 2024-2029.

Deux documents publiés lors de la cérémonie de signature comprennent:

1. Protocole d’accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie et du commerce entre le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République socialiste du Vietnam et l’administration populaire de la province du Hainan de la République populaire de Chine.

2. Protocole d’accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie et du commerce entre le ministère de l’Industrie et du Commerce de la République socialiste du Vietnam et l’administration populaire de la province du Shandong de la République populaire de Chine.

Les relations entre le Vietnam et la Chine, après plus de 30 ans de normalisation, en particulier plus de 15 ans depuis l’établissement de leur partenariat de coopération stratégique intégral en 2008, ont connu des progrès rapides, de plus en plus profonds et globaux dans tous les domaines.

Depuis le début 2024, les relations bilatérales ont maintenu une dynamique de développement positive, l’atmosphère de coopération s’est fortement répandue à tous les niveaux, à tous les secteurs et à toute les couches de la population. Les deux parties estiment que les relations bilatérales ne sont jamais aussi profondes, globales et substantielles. – VNA/VI