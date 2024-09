Le Vietnam et la Chine s'unissent pour lutter contre les conséquences du typhon Yagi

Le typhon Yagi cause des graves inondations. Photo: VNA

Au milieu des graves inondations dans certaines localités du Nord sous l'impact du super typhon Yagi, le ministère des Affaires étrangères a rapidement cherché à coopérer étroitement avec la Chine pour régler des conséquences de ces catastrophes.

Le 9 septembre, de hauts responsables du ministère vietnamien des Affaires étrangères ont rencontré l'ambassadeur de Chine à Hanoï, pour exhorter à une action concertée.

Parallèlement, des représentants de l'ambassade du Vietnam en Chine et du consulat général du Vietnam à Kunming ont travaillé avec le ministère chinois des Affaires étrangères et le Service des relations extérieures de la province du Yunnan pour demander des mesures de soutien pour réduire le risque d'inondation dans le bassin du fleuve Rouge.

Les agences de représentation vietnamiennes en Chine ont envoyé des notes diplomatiques pour demander à la partie chinoise de réguler étroitement les débits d'eau du cours supérieur du fleuve Rouge et d'ordonner aux agences concernées de réduire ou d'arrêter le déversement d'eau dans les barrages hydroélectriques en amont et de fournir des notifications en temps opportun sur l'heure, la durée et le volume de tout déversement d'eau prévu.

Selon les derniers rapports des agences représentatives, les autorités chinoises les ont informées le 10 septembre au matin que deux centrales hydroélectriques en amont du fleuve Rouge n'avaient pas de plans pour le déversement d'eau en cas de crue. Les centrales ont suspendu leur fonctionnement pour contenir les eaux de crue et stocker l'eau.

La partie chinoise coordonne les actions des ministères et agences concernés pour une coopération efficace avec le Vietnam.

Les agences de représentation vietnamiennes en Chine, suivant les instructions du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, maintiendront une communication étroite avec les autorités locales. Elles fourniront des mises à jour régulières sur la situation des inondations dans les localités chinoises qui pourraient affecter le Vietnam et travailleront avec les autorités chinoises pour promouvoir des mesures visant à minimiser les débits d'eau des zones en amont vers les zones en aval, réduisant ainsi les dégâts causés par les inondations dans les bassins du Nord du Vietnam.

Le 9 septembre, les autorités chinoises ont également alerté le Vietnam de la présence de trois grands navires non identifiés dont les amarres avaient été rompues et qui dérivaient vers le Vietnam.

Le consulat général du Vietnam à Kunming a immédiatement informé les organismes et les localités concernés, ce qui a conduit à des mesures de réaction rapides.

Le 10 septembre, les deux parties ont réussi à maîtriser les trois navires, évitant ainsi d'éventuels dommages aux infrastructures de transport. -VNA/VI