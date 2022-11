Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération douanière

Le 8e dialogue entre les Départements des douanes de trois provinces vietnamiennes de Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh et leur homologue chinois de Nanning s’est déroulé en visioconférence, vendredi 18 novembre à Lang Son.

Vue du 8e dialogue entre les Départements des douanes de trois provinces du Nord-Est - Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh - et leur homologue chinois de Nanning. Photo : VNA

Les deux parties ont noté qu’après le 7e dialogue, grâce à leurs efforts conjoints, le dédouanement des marchandises aux frontières a été amélioré avec une plus grande efficacité.



Cependant, des limites subsistent en raison de la mise en œuvre de mesures de contrôle des maladies dans les zones des postes-frontières, entravant parfois les activités d’import-export.

Lors du dialogue, les participants se sont penchés sur les problèmes en suspens dans leur coordination et ont suggéré des solutions en vue de promouvoir la coopération entre les agences douanières des trois provinces vietnamiennes et de Nanning vers une plus grande efficacité.

Ils se sont mis d’accord sur un certain nombre de contenus et de programmes de coopération qui seront déployés dans les temps à venir.

Cette année, les agences douanières des deux pays ont détecté et traité 189 cas de contrebande de marchandises d’une valeur de plus de 5,1 billions de dôngs (204 millions de dollars). Elles ont également découvert neuf cas de transport illégal de drogue à travers les postes-frontières. – VNA/VI