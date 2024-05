Le Vietnam et la Chine ouvriront la paire de postes-frontières Hoành Mô-Dong Zhong

Le poste-frontière de Hoành Mô. Photo: baochinhphu.vn

Les autorités des districts de Binh Liêu et Hai Hà, dans la province vietnamienne de Quang Ninh et de la zone de Fang Cheng, dans la province chinoise du Guangxi, ont convenu d’organiser ce mois-ci une cérémonie pour marquer l’ouverture officielle de la paire de postes-frontières Hoành Mô-Dong Zhong.



Lors de leur entretien du 9 mai, les représentants des localités ont convenu que la cérémonie d’ouverture revêtait une importance politique, économique et culturelle pour les localités vietnamiennes et chinoises où se trouvent les deux portes frontalières.



Les parties participantes ont convenu de se concentrer sur la promotion des résultats de l’amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine, ainsi qu’entre la province de Quang Ninh et la région autonome Zhuang du Guangxi, y compris le district de Binh Liêu et Hai Hà, et la zone de Fang Cheng dans la ville chinoise de Cheng Gang. L’objectif est de construire une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement.



Elles favoriseront également le commerce frontalier via la paire de postes-frontières Hoành Mô-Dong Zhong et le point de passage Bac Phong Sinh-Lihe.



À la fin des entretiens, les deux parties ont exprimé leur bonne volonté et leur détermination à se coordonner pour mettre en œuvre rapidement les travaux convenus afin d’améliorer davantage la qualité et l’efficacité de la gestion des frontières et du commerce bilatéral. – VNA/VI