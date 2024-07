Le Vietnam et la Chine coopèrent contre la traite des êtres humains

Panorama de la conférence. Photo : dangcongsan.vn

Le Département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique et son homologue du ministère chinois de la Sécurité publique ont tenu le 11 juillet dans la ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre), une conférence pour lancer une campagne contre la traite des êtres humains.



Selon des informations présentées lors de la conférence, de décembre 2020 au début 2024, le Vietnam a découvert et mené des enquêtes sur plus de 100 affaires de traite d’êtres humains vers la Chine, avec près de 200 victimes. Au cours du premier semestre 2024, la police criminelle a traduit en justice neuf nouvelles affaires impliquant 20 personnes.



Selon les prévisions, dans les temps à venir, la situation restera compliquée avec des risques croissants. Par conséquent, les polices du Vietnam et de la Chine continueront de travailler en étroite collaboration, de mettre en œuvre de nombreuses solutions synchrones et drastiques, de mener efficacement la campagne de lutte contre la traite des êtres humains dans chaque pays... -VNA/VI