Le Vietnam et la Chine continuent de promouvoir une coopération multiforme en 2025

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Minh Vu. Photo : VNA

À l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, les deux pays continuent de mettre en œuvre de manière globale les accords communs conclus cette année, renforçant l’efficacité des échanges et de la coopération dans divers domaines.

C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Minh Vu, lors d'une interview accordée à la presse à l'occasion de cet événement commémoratif.

Il a souligné l’adaptation de l’orientation « six plus », qui comprend : une plus grande confiance politique ; une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité ; une collaboration plus substantielle et plus profonde ; une base sociale plus forte ; une coordination multilatérale plus étroite ; et un meilleur contrôle et résolution des désaccords.

Notant les excellents progrès de la coopération dans le commerce, l'investissement et le tourisme, Nguyen Minh Vu a révélé que les deux pays continuent de promouvoir des échanges et des contacts de haut niveau, en profitant des mécanismes de coopération entre les deux partis, gouvernements, parlements, organisations de masse, ministères et agences, notamment dans des domaines clés tels que la diplomatie, la défense et la sécurité.

Ils s’engagent à réaliser de nouveaux progrès dans la coopération économique et commerciale et dans les domaines d’intérêt mutuel, en accordant une priorité élevée à la mise en œuvre de trois lignes ferroviaires reliant les deux pays. Il a ajouté qu'il fallait encourager l'expansion de la coopération dans les domaines potentiels où la Chine a des avantages et dont le Vietnam a besoin, tels que la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte et l'énergie propre.

Dans le même temps, ils gèrent et résolvent correctement les différends en mer conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région, a-t-il noté.

En outre, ils renforcent les échanges interpersonnels, en particulier entre la jeune génération, en organisant de manière appropriée des activités pour l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine et le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a-t-il noté.

Le diplomate s'est dit convaincu que l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine contribuera davantage à renforcer les fondements sociaux du partenariat stratégique global et à construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine, qui a une signification stratégique. - VNA/VI