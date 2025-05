Le Vietnam et la Biélorussie déclarent l’établissement d’un partenariat stratégique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (à gauche), et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, à Minsk, le 12 mai. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste diu Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, ont signé une déclaration conjointe établissant officiellement un partenariat stratégique entre le Vietnam et la Biélorussie, lors de la visite d’État du dirigeant vietnamien les 11 et 12 mai.

Selon cette déclaration, les relations entre le Vietnam et la Biélorussie reposent sur des intérêts communs et l’adhésion aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Ces principes comprennent le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de toutes les nations, ainsi que du système politique de chaque pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, le respect mutuel des intérêts nationaux et l’engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement.

Le cadre de partenariat stratégique vise à élever les relations bilatérales à un niveau supérieur, tant au niveau bilatéral que multilatéral, à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale existants et à encourager l’établissement de nouvelles formes de collaboration.

Dans ce document, le Vietnam et la Biélorussie affirment leur volonté d’approfondir leur collaboration dans un large éventail de domaines afin de préserver les intérêts nationaux et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans les régions et dans le monde.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont convenu d’intensifier les contacts à tous les niveaux et les échanges de délégations par l’intermédiaire des partis et de l’État, ainsi que par le biais de la coopération interparlementaire et des échanges interpersonnels, tout en améliorant l’efficacité des mécanismes existants et en explorant de nouvelles formes de collaboration entre leurs ministères, secteurs et localités.

Les deux parties ont exprimé leur souhait de renforcer les liens entre le PCV et les partis politiques biélorusses par des échanges réguliers de délégations et une coopération thématique. Les deux pays se sont également engagés à renforcer leurs relations parlementaires et à adapter le cadre juridique régissant la collaboration interparlementaire à la situation actuelle.

Les deux pays ont convenu de maintenir des consultations politiques régulières au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, de promouvoir les échanges sur la coopération bilatérale, la politique étrangère et les questions régionales et internationales d’intérêt commun, tout en explorant la possibilité de mettre en place des mécanismes de dialogue multilatéral.

En matière de défense et de sécurité, le Vietnam et la Biélorussie se sont engagés à promouvoir les échanges de délégations, à partager leur expertise et à renforcer leur collaboration dans le secteur de la défense et la formation du personnel militaire et des experts. Ils ont également exprimé leur intention de renforcer l’interaction entre leurs forces de sécurité et de police, d’intensifier le partage de renseignements, de lutter contre la criminalité transnationale et de coordonner l’analyse et la prévision des questions touchant à la sécurité nationale et aux intérêts des deux pays.

La déclaration conjointe a souligné que la coopération économique était un pilier essentiel des relations bilatérales, les deux parties convenant de renforcer le rôle du comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Elles ont encouragé la création de ses sous-comités spécialisés pour évaluer la mise en œuvre des accords actuels et explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Le Vietnam et la Biélorussie se sont déclarés prêts à créer des conditions favorables pour que leurs communautés d’affaires et leurs investisseurs puissent s’engager dans la prospection de marchés, le lancement de produits, la promotion des investissements et du commerce, ainsi que dans des activités conjointes de production et d’affaires.

Les deux pays ont exprimé leur volonté de promouvoir une coopération économique substantielle, efficace et globale dans des domaines d’intérêt mutuel tels que l’industrie, la santé, les produits pharmaceutiques, l’énergie, les sciences et technologies et l’information et la communication. Ils ont également convenu d’élargir leur collaboration à des secteurs potentiels tels que la logistique, l’économie numérique, la transformation numérique, entre autres.

Ils ont convenu de renforcer leur coopération agricole dans le cadre des accords existants, en mettant l’accent sur le dialogue politique, les orientations de développement et les cadres juridiques régissant l’exportation des principaux produits agricoles de chaque partie.

Les deux pays se sont également engagés à soutenir la recherche et l’application des hautes technologies dans l’agriculture et à élargir l’accès aux marchés pour leurs produits agricoles, forestiers et halieutiques respectifs afin de stimuler les échanges bilatéraux.

Afin de renforcer leurs liens économiques et d’assurer une croissance commerciale stable, les deux parties souhaitent développer leurs infrastructures commerciales bilatérales, notamment en matière de logistique, de transport et de transbordement. Elles renforceront la coopération interbancaire, simplifieront l’accès aux marchés et supprimeront les barrières commerciales. Les difficultés de mise en œuvre seront abordées par un dialogue constructif.

Les deux pays ont souligné l’importance d’un environnement commercial et d’investissement ouvert, équitable, transparent et non discriminatoire, fondé sur les règles internationales. Ils ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre activement et efficacement et à maximiser les avantages créés par l’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique (UEEA) de 2015, à faciliter l’expansion des activités des investisseurs et à améliorer l’accès aux marchés de l’ASEAN et de l’UEEA.

Dans les domaines de la science, de la technologie, de la transformation numérique et des transports, les deux parties ont convenu de faire progresser la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre du Comité de coopération scientifique et technologique. Les domaines d’intérêt comprennent les hautes technologies, les technologies numériques, la recherche et le développement en matière d’innovation, l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la sûreté radiologique nucléaire. Les deux parties renforceront également le partage de politiques et d’orientations en matière d’infrastructures numériques et de numérisation industrielle, tout en approfondissant leur collaboration en matière de cybersécurité, d’intelligence artificielle et de sécurité de l’information.

Les universités, les instituts de recherche et les entreprises seront encouragés à collaborer à la création et à la modernisation de produits afin de promouvoir la transformation numérique et le développement de nouvelles technologies. Les deux pays renforceront les mesures visant à promouvoir la sécurité et l’intégrité de la recherche, conformément à leurs législations respectives, afin de prévenir l’exploitation par des tiers des résultats de recherche conjoints.

Les deux parties partageront leur expertise dans le développement des secteurs ferroviaire, routier, aérien et maritime, et favoriseront la coopération dans le domaine du transport aérien dans le cadre de l’accord intergouvernemental de 2007.

Dans les domaines de l’éducation, du travail, de la justice, de la protection juridique et des affaires environnementales, les deux pays ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’accord intergouvernemental de 2023 sur la coopération éducative, notamment en matière de bourses, d’échanges universitaires et de formation de professionnels de haut niveau. Ils ont également réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre efficacement l’accord de 2011 sur les échanges de main-d’œuvre entre les deux pays.

La coopération en matière de justice et de protection juridique sera renforcée dans le cadre des accords existants, notamment l’Accord de coopération de 1999 entre les ministères de la Justice des deux pays, l’Accord de 2000 sur l’entraide judiciaire et juridique en matière civile, familiale et pénale, et l’Accord de 2023 sur le transfèrement des personnes condamnées.

Le Vietnam et la Biélorussie se sont engagés à mener une action conjointe en matière de lutte contre le changement climatique, notamment en matière de prévention de la désertification et de reverdissement des terres. Ils étudieront la possibilité d’échanger des cultures de l’un des deux pays adaptées aux conditions pédologiques de l’autre, tout en envisageant des projets communs visant à atténuer les impacts climatiques, à protéger l’environnement et à promouvoir une croissance verte.

En matière de culture, de sport, de tourisme et d’échanges interpersonnels, les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération culturelle en partageant des informations, des photos et des documents présentant les réalisations socio-économiques et culturelles de chaque pays afin d’approfondir la compréhension mutuelle et de favoriser les contacts directs entre les établissements culturels.

Elles concevront et mettront en œuvre conjointement des programmes d’échange et de promotion culturels, notamment l’organisation de Journées culturelles sur leurs territoires respectifs. Elles prévoient également de faciliter les visites mutuelles pour des événements culturels, artistiques et sportifs, ainsi que de mettre en œuvre efficacement des programmes de coopération culturelle.

Les deux parties ont également exprimé leur volonté de renforcer leur coopération en matière de restauration et de préservation des vestiges historiques et culturels, ainsi que du patrimoine immatériel. Afin de stimuler le tourisme, elles se sont engagées à promouvoir davantage le potentiel et les atouts touristiques des deux parties, à partager leur expertise politique et à échanger les meilleures pratiques en matière de gestion du tourisme.

Dans le domaine de la diplomatie populaire, le Vietnam et la Biélorussie souhaitent approfondir leur compréhension mutuelle par le biais d’organisations de masse et d’associations sociales. Les deux pays prévoient de promouvoir les échanges d’amitié en concluant de nouveaux accords de jumelage entre localités, en augmentant les liaisons aériennes directes et en élargissant le champ de collaboration entre les organisations d’amitié. Ils ont reconnu l’importance de l’accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, signé en 2023, soulignant qu’il facilitera considérablement les échanges interpersonnels à venir.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer leurs échanges de vues, d’élargir et d’approfondir leur coopération, de coordonner étroitement leurs positions et d’envisager de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums régionaux et multilatéraux, tels que les Nations Unies, l’Union économique eurasiatique (UEEA), les BRICS, l’ASEAN, la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), le Mouvement des non-alignés, ainsi que d’autres organisations et groupes de pays.

Elles se sont engagées à renforcer leurs consultations et à coordonner leurs approches des questions régionales et internationales, et à soutenir des réponses internationales efficaces aux défis de sécurité, traditionnels et non traditionnels, notamment les épidémies, le changement climatique, le terrorisme, la criminalité transnationale, la cybercriminalité, les questions liées à la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique, ainsi que d’autres sujets d’intérêt commun.

Les deux parties ont souligné l’universalité et l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) en tant que cadre juridique régissant toutes les activités dans les mers et les océans. Elles ont affirmé la nécessité de préserver l’intégrité de la Convention et des documents juridiques internationaux adoptés pour en développer les dispositions.

Elles ont souligné le rôle important de la CNUDM 1982 dans la promotion de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations dans le domaine maritime, ainsi que pour garantir que toutes les mers et tous les océans soient utilisés à des fins économiques et à d’autres fins pacifiques, conformément aux buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Les deux parties ont convenu de coordonner leurs efforts pour garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation, de survol et de commerce ; Les deux parties soutiennent la retenue, le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force et le règlement des différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Les deux parties soutiennent également la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration de 2002 sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et saluent les efforts visant à conclure prochainement un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

Les deux parties soutiendront activement la communauté vietnamienne en Biélorussie et créeront des conditions favorables pour qu’elle contribue à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique entre les deux pays.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays collaboreront avec les ministères et agences concernés pour élaborer un plan (feuille de route) visant à faire progresser la coopération entre le Vietnam et la Biélorussie dans les meilleurs délais afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la déclaration conjointe. – VNA/VI