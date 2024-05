Le Vietnam et la Belgique renforcent leurs liens législatifs

Tran Thanh Man, membre du Politburo et vice-président permanent de l'Assemblée nationale (droite) et le député André Flahaut, ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants belge. Photo: VNA

Le Vietnam considère la Belgique comme un partenaire important dans l'Union européen, a déclaré Tran Thanh Man, membre du Politburo et vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) en recevant le 15 mai à Hanoï le député André Flahaut, ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants belge.

Tran Thanh Man a souligné que la coopération multiforme entre les deux pays, y compris les relations parlementaires, se développait de manière fructueuse ces derniers temps. Il s'est déclaré convaincu que la visite du ministre d'État belge contribuerait à consolider les relations entre les deux pays, ainsi qu'entre les deux organes législatifs.

Tran Thanh Man a remercié la Chambre des représentants belge pour avoir adopté la résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'agent orange, à laquelle Flahaut a apporté une contribution significative. Il a suggéré que les deux parties poursuivent leur étroite coordination et a appelé à un soutien plus pratique de la part de la Belgique au Vietnam en matière de financement, de technologie et de développement du personnel dans le domaine de l'assainissement des dioxines.

Afin de renforcer la collaboration multiforme ainsi que la confiance et la compréhension politiques mutuelles, Tran Thanh Man a proposé aux deux pays d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et via tous les canaux, y compris le canal parlementaire.

Dans le même temps, les deux pays devraient intensifier leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. En outre, le Vietnam était prêt à servir de passerelle entre la Belgique et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu'entre le Parlement belge et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), a-t-il ajouté.

Tran Thanh Man a exprimé son espoir que la Chambre des représentants belge ratifiera bientôt l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) avant la fin de ce mandat afin de maximiser le potentiel de coopération entre les deux pays en matière d'investissement. Il a également encouragé la Belgique à exhorter la Commission européenne (CE) à lever prochainement son "carton jaune" contre les produits de la mer vietnamiens.

Le vice-président de l'AN vietnamienne a remercié le gouvernement belge pour son précieux soutien au Vietnam au cours des dernières années dans les domaines de l'eau potable, du traitement des déchets, du renforcement des institutions, de l'agriculture et du développement rural, des soins de santé et de l'éducation.

Pour sa part, André Flahaut a déclaré que le Parlement belge avait achevé les procédures liées à l'accord de coopération entre les deux législatures et qu'il l'enverrait bientôt à la partie vietnamienne.

Selon lui, les deux organes législatifs devraient mieux remplir leur fonction de supervision et renforcer leur coordination dans le suivi de la mise en œuvre des mécanismes et accords de coopération entre les deux gouvernements ainsi que des projets de collaboration importants entre les deux pays. -VNA/VI