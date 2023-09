Le Vietnam et la Belgique renforcent leur coopération intégrale

Le Vietnam attache toujours une grande importance au renforcement de la coopération intégrale avec la Belgique, ainsi qu'avec les régions et les communautés de ce pays européen, a déclaré le 12 septembre le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la réception du ministre-président du gouvernement flamand de Belgique, Jan Jambon, en visite de travail du 12 au 16 septembre au Vietnam.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le ministre-président du gouvernement flamand de Belgique, Jan Jambon. Photo : VNA

A l'occasion, le ministre des Affaires étrangères du Vietnam a exprimé sa joie de recevoir le responsable belge et sa délégation de 30 grandes entreprises belges en visite au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et des cinq ans de l'établissement de partenariat stratégique en agriculture.

Bui Thanh Son a apprécié que la coopération économique devienne un pilier fondamental des relations entre le Vietnam et la Belgique et a exprimé sa gratitude au Parlement fédéral pour avoir ratifié l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

Dans le même temps, Il a invité la Flandre à intercéder auprès du parlement fédéral pour ratifier l’Accord de protection de l’investissement Vietnam-Union européenne (EVIPA) et retirer le carton jaune de la Commission européenne contre les produits aquatiques vietnamiens.

D'autre part, il espère que la région flamande renforcera la coopération avec le Vietnam dans plusieurs domaines tels que la fabrication de puces électroniques, les énergies renouvelables, la transformation numérique et l'agriculture intelligente.

Il a également exhorté la Flandre à intensifier sa collaboration avec le Conseil international de la Commission du fleuve du Mékong dans le développement, la gestion et l'utilisation durables et efficaces des ressources en eau du Mékong.

Pour sa part, Jan Jambon partage le point de vue de Bui Thanh Son et apprécie la position et le rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, ainsi que ses efforts pour améliorer l'environnement des investissements et du commerce et les réalisations en matière de développement socio-économique dans la période post-pandémique.

Il a déclaré que la région flamande considère toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire et a proposé divers domaines de coopération possibles dans un avenir proche, qui constituent les points forts de la Flandre, tels que la logistique, les transports, l'agriculture et l'éducation.

Les deux parties ont reconnu qu'au cours de la dernière période, les activités d'échange de délégations et de rencontre bilatérale ont été maintenues efficacement, non seulement au niveau fédéral, mais également au niveau régional et communautaire.

Les relations de coopération entre le Vietnam et la Belgique en général et la Flandre en particulier ont été appréciées par les deux ministres, notamment les projets d'investissement dans les parcs industriels, les ports maritimes, les énergies renouvelables, l'agriculture, entre autres.