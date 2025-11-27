Le Vietnam et l'UNICEF renforcent leur coopération pour la protection de l’enfance

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh (droite), reçoit Mme June Kunugi, directrice régionale de l'UNICEF, le 26 novembre à Hanoï. Photo: VNA

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a reçu le 26 novembre à Hanoï Mme June Kunugi, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, ainsi que Mme Sophie Kiladze, présidente du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (CDE).

Cette rencontre s'est tenue à l'occasion du 50ᵉ anniversaire des relations Vietnam-UNICEF et du 35ᵉ anniversaire de la ratification par le Vietnam de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Nguyên Thi Thanh a remercié l'UNICEF et le CDE pour leur soutien constant et efficace au Vietnam dans le domaine de la protection et de la prise en charge de l'enfance. Elle a souligné que l'UNICEF est l'un des partenaires de développement les plus importants du Vietnam, contribuant concrètement à la protection, à l'éducation et au bien-être des enfants depuis de nombreuses décennies, et a salué son étroite collaboration dans la mise en œuvre des politiques nationales relatives à l'enfance.

Elle a remercié l'UNICEF pour son soutien pendant la pandémie, la vaccination élargie et l'aide d'urgence, soulignant l'efficacité de sa coopération avec les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale.

Nguyên Thi Thanh a réaffirmé que la protection, la prise en charge et l'éducation des enfants demeurent une priorité absolue des politiques vietnamiennes. Elle a précisé qu'en 2025, l'Assemblée nationale a considérablement augmenté le budget dédié à ce secteur, en mettant l'accent sur la généralisation de l'enseignement préscolaire, l'exonération des frais de scolarité et la construction d'internats dans les zones frontalières et défavorisées. Elle a insisté sur l'intégration continue des questions relatives à l'enfance dans l'élaboration des lois et la planification budgétaire.

De son côté, June Kunugi a exprimé ses condoléances pour les pertes subies par le Vietnam lors des récentes intempéries et a rappelé l'assistance constante de l'UNICEF depuis 1975. Elle a salué les engagements forts du gouvernement vietnamien en matière de santé, de nutrition et d'accès à l'eau potable, tout en espérant une mise en œuvre efficace de la Loi sur la justice pour les mineurs de 2024.

Face aux défis mondiaux tels que la volatilité économique et financière, le changement climatique, les migrations et le vieillissement de la population, June Kunugi a présenté le Vietnam comme un modèle de pays plaçant l'enfant au cœur des politiques de développement. Elle s'est également félicitée de l'adoption par le gouvernement vietnamien du Plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la CDE.

De son côté, Sophie Kiladze a indiqué que le CDE préparait une déclaration conjointe visant à renforcer le rôle des parlements dans la mise en œuvre et le suivi des droits de l'enfant. Elle a appelé à un partage accru d'expériences entre parlements nationaux, salué le budget vietnamien alloué aux affaires de l'enfance et exprimé la volonté du CDE de soutenir le Vietnam dans la promotion des droits de l'enfant.

Pour l'avenir, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et la directrice de l'UNICEF ont exprimé leur souhait de renforcer la coordination, de mobiliser des ressources et d'accroître l'appui technique afin d'aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement durable, notamment en matière de protection et de prise en charge des enfants défavorisés, des enfants vivant dans les zones reculées et des minorités ethniques, ainsi que pour les initiatives en matière d'éducation et de développement des ressources humaines.

Depuis ses débuts comme chargée de communication à l'UNICEF dans les années 1990, June Kunugi a joué un rôle essentiel dans la protection de l'enfance au Vietnam, en particulier lors des récentes inondations et tempêtes. Sophie Kiladze, quant à elle, est une experte internationale des droits de l'enfant, dotée d'une vaste expérience dans l'accompagnement du Vietnam dans la réalisation de ces droits. -VNA/VI