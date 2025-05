Le Vietnam et l'UNESCO : un partenariat solide pour la préservation du patrimoine

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit le directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu dans la matinée du 20 mai à Hanoï le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Eloundou Assomo. Cette rencontre a souligné la force et la profondeur des liens unissant le Vietnam à cette Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant de l'UNESCO au Vietnam, un partenariat qui s'étend sur près de 50 ans. Ce soutien a été crucial tant pour la reconstruction d'après-guerre que pour le développement national actuel.

Avec 72 titres de l'UNESCO attribués à l'ensemble du pays, dont 8 sites inscrits au patrimoine mondial culturel et naturel, le Vietnam considère ces distinctions comme des atouts inestimables. Loin d'être de simples trésors nationaux, ces sites sont de puissants moteurs de développement socio-économique durable à l'échelle locale, améliorant les conditions de vie tout en garantissant la préservation et la valorisation du patrimoine.

Tô Lâm a réaffirmé l'engagement du Vietnam à être un partenaire actif et fiable de l'UNESCO, notamment en tant que membre de ses organes directeurs clés, dont le Comité du patrimoine mondial. Il a souligné l'intégration croissante du Vietnam dans la politique et l'économie mondiales, ainsi que dans le développement de la civilisation humaine.

Le pays manifeste ainsi sa volonté de contribuer davantage à la paix, à la stabilité et au développement tant régional que mondial. Le dirigeant vietnamien s'est également dit prêt à partager les expériences et les succès du pays avec d'autres nations, contribuant activement et de manière responsable à la mission commune de l'UNESCO.

Il a appelé l’UNESCO, et particulièrement son Centre du patrimoine mondial, à soutenir le Vietnam dans la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes à l’échelle mondiale, ainsi que dans la conservation des sites du patrimoine mondial situés sur son territoire.

Tô Lâm a notamment sollicité l’appui de l’UNESCO pour la constitution du dossier de candidature de l’ancien site de Cô Loa, ainsi que pour l’inscription du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu – Vinh Nghiêm – Côn Son, Kiêp Bac, lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial prévue à Paris en juillet 2025.

De son côté, Lazare Eloundou Assomo a salué le Vietnam comme un partenaire stratégique, fiable et efficace de l’UNESCO. Il a qualifié le pays de modèle en matière de coopération entre un État membre et l’Organisation, exemplaire dans ses efforts de préservation et de valorisation du patrimoine.

Il a exprimé son admiration pour le développement dynamique du Vietnam, qui offre une base solide pour ses contributions futures aux efforts mondiaux de préservation culturelle.

Il a enfin assuré que l’UNESCO continuerait à fournir son soutien technique et ses conseils d’experts pour la gestion, la conservation et la valorisation des 8 sites vietnamiens déjà inscrits, tout en accompagnant le pays dans ses démarches pour l’inscription de nouveaux sites dans les années à venir. - VNA/VI