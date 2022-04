Le Vietnam et l'UE élargissent leur coopération dans des domaines prioritaires

La deuxième session du sous-comité des affaires politiques du comité mixte sur la mise en œuvre de l'accord-cadre de partenariat et de coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) s'est tenue en ligne le 13 avril.

L'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Do Hung Viet, et la directrice générale adjointe pour l'Asie-Pacifique du Service européen pour les affaires extérieures, Paola Pampaloni, ont co-présidé l'événement.

Cette réunion a lieu au moment où le Vietnam et l’UE célèbrent le dixième anniversaire de la signature de l'accord susmentionné (juin 2012).

Les deux parties ont discuté de la situation au Vietnam et en Europe, ainsi que de quelques orientations politiques importantes sur le développement socio-économique et la coopération internationale des deux parties.

Ils ont évalué que les relations bilatérales se sont développées positivement malgré la pandémie de COVID-19, comme en témoignent les résultats des visites de haut niveau, la coopération commerciale croissante et la collaboration efficace dans la prévention et le contrôle de la pandémie, avec l'approvisionnement en temps opportun de la Commission européenne (CE) et les pays européens de vaccins et de fournitures médicales au Vietnam.

Dans le contexte de la reprise et de la réouverture progressive de l'économie de l'Union européenne et du Vietnam, ils sont convenus de poursuivre le renforcement et l'élargissement de la coopération dans des domaines prioritaires tels que le commerce et l'investissement, la science et la technologie, la transformation verte et numérique, l'innovation, l'agriculture, la sécurité et la défense. .

Ils ont également discuté de la promotion de la coopération dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations unies, la réunion Asie-Europe (ASEM), la coopération de la sous-région du Mékong et le cadre du partenariat stratégique ASEAN-UE, ainsi que l'échange de informations et points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.