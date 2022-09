Le Vietnam et l'UE cherchent à renforcer leur coopération en matière de croissance verte et durable

Les entreprises vietnamiennes devraient répondre aux exigences de qualité et assurer une croissance verte et durable, ont déclaré des experts lors du Forum commercial Vietnam - UE qui s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville le 29 septembre.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên a déclaré que depuis l’entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam ( EVFTA), les deux parties ont été témoins de fluctuations de l'économie mondiale ainsi que des économies de l'UE et du Vietnam, en raison de la pandémie de Covid-19, de l'instabilité géopolitique dans la région et dans le monde.

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, l'UE est désormais un partenaire commercial de premier plan du Vietnam, son troisième marché d'exportation et son cinquième d'importation .

Le Vietnam a dépassé Singapour pour devenir le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN et le 11e fournisseur mondial de marchandises du bloc.

D'août 2021 à juillet 2022, le commerce bilatéral a atteint 61,4 milliards de dollars, en hausse de 11,9 % par rapport à la première année d'application de l'EVFTA, dont 45 milliards de dollars de produits vietnamiens expédiés vers l'UE, en hausse de 17 %.

Au cours des huit premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 42,4 milliards de dollars, marquant une hausse de 14,85 % en rythme annuel, principalement en provenance des produits comme machines, vêtements et chaussures, café, produits aquatiques, fruits et légumes, poivre et riz.

D'août 2021 à juillet 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'UE a atteint 61,4 milliards de dollars, en hausse de 11,9 % par rapport à la première année d'application de l'EVFTA. Photo: VNA



Le ministre Nguyên Hông Diên a ajouté que le gouvernement vietnamien souhaitait élargir les marchés et renforcer son partenariat intégral avec l'UE et ses États membres, facilitant ainsi l'expansion des relations bilatérales, non seulement dans le commerce mais aussi dans d'autres domaines économiques.

Le président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), Alain Cany, a déclaré que pour pouvoir être compétitives dans l'UE et tirer pleinement parti des ALE signés, les entreprises vietnamiennes doivent se conformer à des normes environnementales strictes et répondre aux demandes de produits verts et durables, estimant qu’il s’agit là d'une tendance de consommation inévitable dans le monde et d'un chemin obligatoire pour que les entreprises rejoignent profondément la nouvelle chaîne de valeur.

L'UE encourage le développement au Vietnam des sources d'énergie vertes et renouvelables, a-t-il souligné, ajoutant que les entreprises européennes souhaitent être présentes au Vietnam pour partager leur expérience, leurs technologies et leurs investissements. -VNA/VI