Le Vietnam et l'OMPI renforcent leur coopération en matière d'innovation et de technologie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 25 septembre le Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, en visite de travail au Vietnam.



Dans son allocution, Pham Minh Chinh s’est dit satisfait de cette nouvelle rencontre et de cet échange de vues avec Daren Tang, y voyant une illustration claire du resserrement continu des relations de coopération entre le Vietnam et l’OMPI en particulier, et entre le Vietnam et les Nations Unies en général.

Lors de la rencontre. Photo : VNA





Il a également remercié l’OMPI pour l’attention et le soutien accordés au Vietnam dans son processus de construction et d’intégration au système mondial de la propriété intellectuelle et de l’innovation, contribuant ainsi à stimuler le développement de la science, de la technologie et de l’innovation dans le pays.



Le dirigeant a rappelé que, bien que le Vietnam ait conquis son indépendance il y a 80 ans, il avait enduré 40 ans de guerre aux conséquences graves et durables, ainsi qu’un embargo pendant 30 ans. Il a réaffirmé la position constante du pays en faveur de la promotion de la solidarité internationale et du maintien du multilatéralisme pour relever les défis communs du monde et de la région.



La promotion de l’intelligence, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique ainsi que du développement des économies verte, numérique, circulaire et du savoir constitue, selon lui, un fondement essentiel pour permettre au Vietnam de progresser rapidement et durablement, avec une croissance du PIB à deux chiffres sur la période 2026-2030, et d’atteindre ses objectifs du centenaire.



Il a souligné que la propriété intellectuelle était un outil stratégique et rappelé que le Vietnam visait à améliorer son classement à l’Indice mondial de l’innovation (GII), de la 44ᵉ place actuelle au top 40 d’ici 2030, puis au top 30 d’ici 2045.



Dans cette perspective, il a exprimé l’espoir que l’OMPI intensifiera ses activités de consultation, de soutien et de coopération pour aider le Vietnam à renforcer ses capacités en science, technologie, innovation et transformation numérique, notamment par la mise en place de mécanismes conjoints destinés à approfondir la collaboration bilatérale.



Il a également souligné que l’organisation devrait accompagner le Vietnam dans l’amélioration de l’efficacité des investissements en science et technologie, la promotion de la commercialisation des résultats de recherche et développement (R&D), ainsi que dans le développement de zones industrielles, de services, urbaines et de haute technologie.



Pour sa part, Daren Tang a affirmé que le Vietnam était devenu un partenaire clé de l’OMPI et a salué l’approche et l’engagement politique ferme de ce pays d’Asie du Sud-Est en faveur du développement de la science, de la technologie et de l’innovation, notamment à travers la publication de la résolution 57 du Bureau politique du Parti communiste vietnamien en la matière.



Notant que les activités d’innovation au Vietnam se déploient non seulement à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, mais aussi dans d’autres localités où de nombreuses entreprises excellent dans l’entrepreneuriat et l’innovation, il a estimé que, comparé à d’autres pays de même niveau de développement socio-économique et à d’autres économies émergentes, le Vietnam constituait un modèle en matière d’innovation, de développement scientifique et technologique, ainsi que de formation des ressources humaines.



L’OMPI, a-t-il souligné, s’engage à poursuivre une coopération étroite et à mettre en œuvre avec détermination des activités de soutien au Vietnam, conformément aux propositions du Premier ministre.



Il s’est enfin dit convaincu que le Vietnam continuera à servir de modèle d’innovation parmi les économies émergentes – un modèle que l’OMPI pourra partager avec les pays du monde entier. - VNA/VI