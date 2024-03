Le Vietnam et l'Irlande renforcent la coopération dans de nombreux domaines

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre irlandais, ministre des Affaires étrangères et ministre irlandais de la Défense Micheál Martin se sont mis d'accord sur des orientations et mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays, lors de leur entretien le 29 février en Irlande.

Entretien entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre irlandais, ministre des Affaires étrangères et ministre irlandais de la Défense Micheál Martin. Photo : VNA Lors de l’entretien, tenu dans le cadre de la visite officielle du ministre Bui Thanh Son en Irlande, Micheál Martin a salué cette visite, la première en Irlande d'un ministre vietnamien des Affaires étrangères au cours de ces 20 dernières années, et a félicité ce pays d'Asie du Sud-Est pour ses réalisations socio-économiques.

Faisant l'éloge de la position et du rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, l'hôte a déclaré que l'Irlande considérait le pays comme un partenaire majeur dans la région Asie-Pacifique et que les Irlandais éprouvaient des sentiments particuliers pour le Vietnam.



Pour sa part, Bui Thanh Son a affirmé l'importance que le Vietnam attache à ses relations avec l'Irlande et sa volonté de renforcer la confiance politique et d'approfondir la coopération multiforme entre les deux pays, pour le développement durable et pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



En ce qui concerne les mesures visant à favoriser la coopération bilatérale dans les domaines politique et diplomatique, les deux ministres sont convenus d'intensifier les échanges et les contacts des délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, d'accroître l'efficacité de la coopération législative, et d'intensifier la coopération et la coordination étroites, le soutien mutuel dans les forums multilatéraux comme les Nations Unies et les mécanismes de coopération entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE).



Micheál Martin a espéré que le Vietnam ouvrirait bientôt une ambassade en Irlande pour booster les relations bilatérales.



En matière de coopération économique, commerciale et d'investissement, pilier de la relation bilatérale, les deux parties sont convenues de maintenir leur étroite coordination et de maximiser l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).



Bui Thanh Son a suggéré que l'Irlande encourage ses entreprises à investir au Vietnam dans les domaines dans lesquels l'Irlande possède des atouts et correspondant aux orientations de développement socio-économique du Vietnam, comme la transformation numérique, la transition énergétique et l'agriculture de haute technologie.



La partie irlandaise a souligné que le Vietnam était un partenaire commercial majeur de l'Irlande et qu'il restait encore beaucoup d'opportunités dans ce domaine.



Micheál Martin a promis que l'Irlande examinerait la suggestion du Vietnam concernant l'accélération de la ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



L'Irlande proposera également à la Commission européenne (CE) de supprimer prochainement son avertissement sous forme de « carton jaune » sur les produits halieutiques vietnamiens, a-t-il déclaré, demandant au Vietnam de faciliter l'importation de produits agroalimentaires de haute qualité en provenance d'Irlande.



Bui Thanh Son a salué les projets d'aide de l'Irlande au Vietnam ces dernières années et a appelé le pays à poursuivre son aide publique au développement (APD), en particulier dans le développement des ressources humaines, le soutien aux groupes défavorisés et le règlement des conséquences des bombes et des mines.



Dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales, les deux pays promouvront les consultations politiques et la formation au maintien de la paix de l'ONU au Vietnam, échangeront davantage d'expertises et travailleront ensemble pour lutter contre la criminalité organisée, transfrontalière et de haute technologie.



Les ministres ont également convenu de mesures visant à renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, du travail, du tourisme et des échanges entre les peuples, et ont échangé des points de vue sur les opportunités de coopération dans de nouveaux domaines potentiels tels que les énergies renouvelables, l'économie numérique et le changement climatique.



Ils ont abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ont exprimé leur soutien au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles, affirmant que les différends devraient être réglés par des mesures pacifiques conformément à la Charte des Nations Unies.



Concernant la question en Mer Orientale, ils ont partagé la même position d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la coopération et le développement dans la région, et de gérer les différends par des mesures pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi que du respect de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS).



A cette occasion, les responsables ont signé un accord visant à resserrer la coopération entre les deux ministères.

Le ministre Bui Thanh Son a rencontré Cathaoirleach de Seanad Éireann (président de la Chambre haute) Jerry Buttimer, et Ceann Comhairle du Dáil Éireann (président de la Chambre basse) Seán Ó Fearghaíl. Photo : VNA

En Irlande, le ministre Bui Thanh Son a rencontré Cathaoirleach de Seanad Éireann (président de la Chambre haute) Jerry Buttimer, et Ceann Comhairle du Dáil Éireann (président de la Chambre basse) Seán Ó Fearghaíl. Le ministre a souligné que le Vietnam souhaitait forger des liens parlementaires avec l'Irlande, contribuant à faire progresser les relations entre les deux pays. En plus, le chef de la diplomatie vietnamienne a également demandé l'Irlande d’augmenter les bourses aux étudiants vietnamiens. Les hôtes ont ont salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de réduction de la pauvreté et de protection sociale. Ils ont également noté leur soutien à un accord de coopération entre le parlement irlandais et l'Assemblée nationale vietnamienne. Ils ont abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont exprimé leur soutien au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles, affirmant que les différends devraient être réglés par des mesures pacifiques conformément à la Charte des Nations Unies. Les deux parties ont estimé qu'il restait des opportunités substantielles pour les deux pays d'élargir leurs relations et sont convenues d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment ceux entre les commissions et les groupes de travail des législatures, tout en renforçant la coopération dans les forums parlementaires multilatéraux comme l'Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP). Bui Thanh Son a également appelé le parlement irlandais à ratifier rapidement l'EVIPA et a exhorté la CE à lever bientôt le « carton jaune » sur les fruits de mer vietnamiens. Seán Ó Fearghaíl a salué les contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de l'Irlande et a promis de les aider à s'intégrer davantage dans le pays d'accueil. Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a eu égalemant une rencontre avec le consul honoraire du Vietnam à Dublin, Patrick Gerard McKillen, au cours de laquelle le ministre a exprimé sa conviction que le consul honoraire servirait de passerelle d'amitié important entre les relations des deux pays, en particulier la connectivité entre les entreprises, la coopération dans l’éducation et la formation.- VNA/VI