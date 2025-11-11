Le Vietnam et l'Inde renforcent leur coopération dans la défense

Le 15e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde, le 10 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Le 15e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde s'est tenu l'après-midi du 10 novembre à Hanoï, sous la coprésidence du général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et le secrétaire à la Défense de l'Inde, Rajesh Kumar Singh. Le 15e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Inde s'est tenu l'après-midi du 10 novembre à Hanoï, sous la coprésidence du général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et le secrétaire à la Défense de l'Inde, Rajesh Kumar Singh.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale ainsi que sur des questions d'intérêt commun. Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên s'est déclaré réjoui du développement vigoureux de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment depuis l'établissement de leur partenariat stratégique global en 2016. La coopération bilatérale devient de plus en plus substantielle et efficace dans les domaines politique, diplomatique, de la défense et de la sécurité.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération, le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, et sa volonté de coopérer avec les pays et organisations internationales pour la paix, la coopération et le développement.

Il a réitéré la politique de défense vietnamienne des "quatre non" (pas d'alliances militaires, pas de bases étrangères sur le territoire, pas de coopération militaire contre un pays tiers, et pas d'utilisation de la force ou de menace de force).

Le Vietnam préconise le règlement de tous les différends et désaccords en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982) ; le respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ; et la promotion d'une conclusion rapide des négociations et de la signature d'un Code de conduite des parties en mer Orientale (COC) substantiel, efficace et efficient, a déclaré le vice-ministre vietnamien.

En ce qui concerne les orientations futures, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a proposé aux deux parties de multiplier les échanges de délégations de haut niveau, de maintenir les mécanismes de dialogue, d'intensifier la coopération dans la formation, le maintien de la paix de l'ONU et l'industrie de la défense, et d'explorer de nouveaux domaines potentiels comme la cybersécurité, la médecine militaire.

Le ministère vietnamien de la Défense a réaffirmé son soutien à l'Inde pour renforcer sa coopération de défense avec les pays de l'ASEAN. Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a également remercié l'Inde pour sa participation à la 2e Exposition internationale de la défense du Vietnam et a invité les entreprises indiennes à la 3e édition prévue fin 2026.

Pour sa part, Rajesh Kumar Singh a affirmé que la coopération de défense est un pilier important des relations Vietnam-Inde. Il a également mentionné l'exercice bilatéral sur le maintien de la paix de l'ONU (VINBAX 2025) qui se tiendra au Vietnam le 11 novembre, soulignant son rôle crucial dans la coopération de défense. -VNA/VI