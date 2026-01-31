Le Vietnam et l'Australie renforcent leur coopération dans la défense

Le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense (droite) et le vice-amiral Mark Hammond, commandant de la Marine royale australienne, le 30 janvier à Hanoï. Photo: VNA

Le général Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reçu le vice-amiral Mark Hammond, commandant de la Marine royale australienne, le 30 janvier à Hanoï.



Lors de cette rencontre, le général Nguyen Tan Cuong a affirmé que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec l'Australie. L'élévation officielle des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en mars 2024 constitue une étape importante, créant un contexte favorable au renforcement de la coopération dans divers domaines, notamment la défense.



Il a souligné que ces dernières années, conformément au mémorandum d'entente signé en 2010 et à la Déclaration sur la vision commune pour l'intensification des relations Vietnam-Australie dans la défense signée en 2018, la coopération en matière de défense entre les deux pays a été activement mise en œuvre dans de nombreux domaines, tels que les échanges de délégations, le dialogue et les consultations, la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la réparation des séquelles de la guerre et la coopération multilatérale en matière de défense, etc.



Le général Nguyen Tan Cuong a salué l'efficacité de la coopération entre les Marines des deux pays, mettant en avant des activités telles que les visites de courtoisie dans les ports, la participation aux mécanismes de dialogue, la formation en anglais et les échanges professionnels.