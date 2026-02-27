Le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange accélèrent leurs négociations

Le 19ᵉ cycle de négociations sur l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) - regroupant la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein - se déroule actuellement à Genève, en Suisse. Les discussions affichent des signaux extrêmement positifs, reflétant la ferme détermination politique des deux parties à parachever cet accord dans les meilleurs délais.



Dans le cadre d'une réunion bilatérale tenue avec la Suisse le 25 février, les deux délégations ont abordé les principaux points thématiques encore en suspens. La partie suisse était représentée par la secrétaire d'État Helene Budliger Artieda, directrice du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, chef de la délégation gouvernementale pour les négociations économiques et commerciales internationales, accompagné de représentants du Département de la politique commerciale multilatérale, du Bureau du Comité de pilotage intersectoriel pour l'intégration économique internationale et de la Mission permanente du Vietnam à Genève.

Fabrication de vêtements destinés à l'exportation vers le marché de l'UE par la société TNG Garment Company (Thai Nguyen). Photo : VNA

Les chefs de délégation ont pris acte des avancées notables enregistrées dans l’ensemble des secteurs clés, notamment le commerce des marchandises, les services, l’investissement, la propriété intellectuelle, le développement durable et les marchés publics. Afin d’accélérer le calendrier, les deux parties ont convenu de ne pas introduire de nouvelles questions à la table des négociations, privilégiant une concentration maximale et une flexibilité accrue afin de lever les derniers obstacles techniques.

L’AELE a exprimé sa haute appréciation des efforts et des propositions d’ouverture du marché présentés par le Vietnam, tout en réaffirmant l’excellence de ses pays membres en matière de promotion des investissements privés et de transfert technologique.

À ce stade, les groupes techniques du Vietnam et de l’AELE intensifient la révision juridique et finalisent les dernières étapes procédurales. L’objectif commun demeure l’achèvement des négociations, en vue d’une signature officielle lors de la Conférence ministérielle de l’AELE prévue en Islande en juin prochain.



Une fois signé, cet ALE est appelé à devenir un levier majeur pour élargir l’espace de coopération économique et d'investissement entre le Vietnam et ces économies européennes de pointe, favorisant l’intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales et une croissance durable commune. -VNA/VI