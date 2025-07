Le Vietnam et l'Allemagne signent une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat énergétique

Lors de la cérémonie de signature. Photo: VNA

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoang Long, et le secrétaire d'État du ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWK), Stefan Rouenhoff, ont signé le 3 juin à Berlin une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat énergétique entre le Vietnam et l'Allemagne, en présence de la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân.

Cette Déclaration commune est un document important qui porte officiellement la coopération énergétique entre les deux pays au niveau d'un partenariat énergétique et définit un cadre de coopération global pour promouvoir la transition énergétique, réduire les émissions vers la neutralité carbone, renforcer la sécurité énergétique et élargir la coopération commerciale. Les domaines prioritaires comprennent l'amélioration des politiques, le développement des énergies renouvelables (éolien offshore, solaire, hydrogène vert), la numérisation du secteur électrique, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la modernisation du réseau et le soutien à la décarbonation des secteurs difficiles à réduire.

Immédiatement après la cérémonie de signature de la Déclaration commune, le vice-ministre Nguyên Hoang Long a rencontré le secrétaire d'État Stefan Rouenhoff.

Les deux parties ont estimé que les relations commerciales, industrielles et énergétiques entre le Vietnam et l'Allemagne se développaient positivement, avec une forte marge de progression dans le contexte de la transition écologique. L'Allemagne est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe et une porte d'entrée importante pour les produits vietnamiens sur le marché de l'Union européenne (UE), conformément à la volonté allemande de diversifier sa chaîne d'approvisionnement.

Le vice-ministre Nguyên Hoang Long a fait part de la volonté du Vietnam de coopérer étroitement avec l'Allemagne dans de nombreux domaines, tels que l'hydrogène vert, la formation des ressources humaines et le développement de l'écosystème énergétique entre le Vietnam et l'Allemagne, avec la participation active des petites et moyennes entreprises des deux pays.

Le secrétaire d'État Stefan Rouenhoff a affirmé que l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) avait contribué à renforcer les relations commerciales bilatérales et s'est engagé à coordonner efficacement sa mise en œuvre, tout en soutenant la conclusion rapide de l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière de formation des ressources humaines, notamment dans le secteur de l'énergie, et d'organiser la 3e réunion du Comité mixte de coopération économique Vietnam-Allemagne au Vietnam à la fin de l'année.

Le même après-midi, le vice-ministre Nguyên Hoang Long a participé au séminaire sur le soutien allemand au développement de centres d'énergies renouvelables au Vietnam.

Les entreprises allemandes ont présenté l'état d'avancement de leurs projets au Vietnam et les orientations futures de la coopération, et ont souligné certaines difficultés et obstacles à surmonter.

Le président PDG du groupe énergétique allemand GEO, M. Franz-Josef Claes, a déclaré que le Vietnam était un marché en développement très dynamique, ayant besoin de nombreux biens et technologies.

Pour disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, la première étape pour GEO consiste à créer un centre de formation pour techniciens et ingénieurs spécialisés dans les énergies renouvelables. Le groupe transférera ensuite des technologies afin que le Vietnam puisse les maîtriser et ne soit plus dépendant de l'étranger.

Dao Quang Vinh, conseiller principal du groupe GEO, a déclaré que les entreprises allemandes souhaitaient vivement apporter au Vietnam les technologies les plus récentes et les plus avancées, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Cependant, le Vietnam manque actuellement de ressources humaines qualifiées et bien formées. C'est pourquoi GEO sera le pionnier de la création d'un centre de formation spécialisé dans l'énergie éolienne, destiné au Vietnam et aux pays d'Asie du Sud-Est. -VNA/VI