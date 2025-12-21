Le Vietnam et Hong Kong (Chine) intensifient leur coopération économique et financière

Le 19 décembre, dans le cadre de sa tournée de travail à Hong Kong (Chine), le vice-Premier ministre vietnamien Ho Duc Phoc a eu une entrevue avec le chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong (Chine), John Lee Ka-chiu.



À cette occasion, Ho Duc Phoc a exprimé ses condoléances aux familles des victimes du récent incendie d’un immeuble à Hong Kong. Il a également félicité les autorités hongkongaises pour le succès des élections du 8ᵉ Conseil législatif. Il a réaffirmé que le Vietnam soutenait fermement la politique « un pays, deux systèmes », la Loi fondamentale de Hong Kong ainsi que la prospérité et la stabilité durables de la région. Il a par ailleurs encouragé l’approfondissement des échanges entre les ministères et les localités des deux parties dans les domaines de l’économie, du commerce, de la finance et du tourisme.

La rencontre entre le vice-Premier ministre vietnamien Ho Duc Phoc et le chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), John Lee Ka-chiu. Photo : VNA





De son côté, John Lee Ka-chiu a souligné que cette visite de travail contribuerait à renforcer la coopération mutuellement bénéfique, à développer le partenariat de coopération stratégique intégral Chine–Vietnam. Il a affirmé la confiance des investisseurs hongkongais dans le potentiel de développement du Vietnam et dans l’avenir des relations entre Hong Kong et le Vietnam.



Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier les échanges de délégations et de mettre en place de nouveaux cadres de coopération. Hong Kong s’est déclaré prêt à partager son expertise en régulation monétaire et financière, notamment dans la création et l’exploitation d’une bourse de l’or. La coopération portera également sur l’économie numérique, la transition énergétique, l’interconnexion des marchés boursiers, ainsi que le soutien à la cotation d’entreprises vietnamiennes à Hong Kong.



Par ailleurs, les deux parties ont convenu de renforcer la protection des citoyens, l’entraide judiciaire et les échanges éducatifs, notamment par l’octroi de bourses d’études.



À Hong Kong, Ho Duc Phoc a rencontré Jonathan Choi, président du groupe Sunwah et du fonds d’investissement VinaCapital, qui a exprimé son intérêt pour le futur Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville. Le vice-Premier ministre a également travaillé avec les cadres et le personnel du Consulat général du Vietnam à Hong Kong. Il a relevé une croissance exceptionnelle de 73 % des échanges commerciaux bilatéraux au cours des dix premiers mois de 2025. Enfin, la délégation vietnamienne a étudié les cadres réglementaires des marchés de l’or à Shanghai et à Hong Kong. -VNA/VI