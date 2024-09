Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération interparlementaire

Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, et le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Duc Hai, ont coprésidé le 24 septembre la première session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba.



Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à soutenir et renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération traditionnelles spéciales entre le Vietnam et Cuba, ainsi que le rôle important de la coopération parlementaire dans la consolidation et le développement de la solidarité spéciale entre les deux pays.



Les représentants des deux organes législatifs ont échangé des opinions et partagé des expériences dans l'élaboration et le perfectionnement des politiques et des lois, la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de la finance, de l'investissement, de l'énergie, des sciences, des technologies et de la santé. En outre, ils ont évalué les résultats obtenus et proposé des mesures pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux pays.



Les deux parties ont affirmé la nécessité d'élargir les relations interparlementaires entre le Vietnam et Cuba, ont convenu de renforcer la coordination étroite tant au niveau bilatéral que dans les forums internationaux et régionaux, de renforcer la capacité de coordination, de promouvoir et suivre régulièrement les activités et de mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés.



Le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, et le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Duc Hai, ont souligné les résultats de la coopération entre Cuba et le Vietnam ces derniers temps. Ils ont également apprécié le contenu pratique et l’efficacité de la première session du Comité de coopération interparlementaire. -VNA/VI