Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération dans l’édition

Une délégation de l'Autorité de l'édition, de l'impression et de la distribution du Vietnam du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, conduite par son directeur adjoint Dinh Tien Dung, a effectué du 9 au 21 février une visite de travail à Cuba. L’objectif était d’actualiser le protocole d’accord de coopération bilatérale et d’offrir des ouvrages à l’Institut cubain du livre.

À cette occasion, les deux parties ont convenu de poursuivre et d’intensifier leur coopération, notamment dans les domaines de l’édition imprimée et numérique, afin de promouvoir la littérature de chaque pays auprès des lecteurs vietnamiens, cubains et internationaux.

Conformément au protocole d'accord, chaque partie échangera chaque année les droits de cinq œuvres destinées à être sélectionnées, traduites, publiées et diffusées dans l’autre pays, parallèlement à l’organisation de lancements d’ouvrages et de colloques spécialisés.

Le président de l’Institut cubain du livre, Juan Rodríguez Cabrera, a indiqué que la Foire internationale du livre de La Havane 2026 avait dû être reportée en raison d’une pénurie de carburant, entraînant l’interruption de nombreuses activités. Il a salué la visite de la délégation vietnamienne dans un contexte difficile, y voyant un témoignage de solidarité et d’amitié fidèle.

De son côté, Dinh Tien Dung a réaffirmé que le Vietnam resterait aux côtés de Cuba en toutes circonstances. Il a annoncé l’invitation prochaine d’écrivains cubains au Vietnam pour des échanges littéraires et des collaborations d’écriture avec leurs homologues vietnamiens. L’Association des écrivains du Vietnam prévoit d’imprimer chaque année cinq ouvrages sélectionnés par son homologue cubaine et de traduire deux œuvres cubaines pour le public vietnamien.

À cette occasion, la délégation a offert plusieurs ouvrages, dont une bande dessinée consacrée à la vie de Fidel Castro et le livre "Deux peuples, une histoire" en espagnol, premières publications d'un ensemble de douze titres destinés à être imprimés au Vietnam et offerts à Cuba. -VNA/VI