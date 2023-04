Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération dans la formation des cadres

Le membre du Bureau politique, président du Conseil central de la théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA), Nguyên Xuân Thang, a reçu vendredi 21 avril l’ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolás Hernández Guillén.

Le membre du Bureau politique, président du Conseil central de la théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang (à droite) serre la main de l’ambassadeur de Cuba au Vietnam Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA

Les deux parties ont discuté du contenu de la coopération entre l’HCMA et les partenaires cubains dans les temps à venir, et ont convenu de renforcer la coopération dans la formation des cadres, en particulier ceux qui occupent ou occuperont des postes de direction au niveau stratégique.



Le directeur de l’HCMA a souligné que l’académie dispensait la formation de manière efficace et était prête à fournir une formation aux cadres de niveau stratégique pour Cuba.



L’ambassadeur Orlando Nicolas Hernandez Guillen a partagé des expériences sur des sujets qui intéressent les deux parties, tels que l’édification du socialisme, le développement socio-économique, la construction du Parti et la recherche théorique.



Les deux parties ont également échangé sur le contenu du protocole d’accord entre l’HCMA et l’École du parti Ñico López du Parti communiste cubain ; la signature de la prolongation du protocole d’accord de coopération entre les deux établissements à l’occasion de la prochaine visite au Vietnam du membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste cubain (PCC), Roberto Morales Ojeda.



Le protocole d’accord accélère davantage la formation de hauts fonctionnaires du Parti communiste cubain et l’échange de recherches théoriques et de questions pratiques d’intérêt mutuel.