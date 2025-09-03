Le Vietnam et Cuba publient une Déclaration commune

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, de son épouse lors de la cérémonie célébrant les 80 ans de la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre. Photo : VNA

Le Vietnam et Cuba ont publié une Déclaration commune à l'occasion de la visite d'État au Vietnam, du 31 août au 2 septembre, du Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, de son épouse et d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État cubains, ainsi que de leur participation à la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale du Vietnam.



Ce qui suit est une traduction de la Déclaration commune.

DÉCLARATION COMMUNE VIETNAM - CUBA



1. À l'invitation du Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et Président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, accompagné d'une délégation de haut rang du Parti, de l'État et du gouvernement cubains, a effectué une visite d'État en République socialiste du Vietnam du 31 août au 2 septembre 2025.



Au cours de cette visite, le Premier secrétaire et président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, s'est entretenu avec le Secrétaire général du Parti, To Lam, a rencontré des membres du Bureau politique, le Président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, et le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Il a également assisté à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août 1945 - 19 août 2025) et la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).



Le Premier secrétaire et président Miguel Diaz-Canel Bermudez et la délégation de haut rang du Parti et de l'État cubains ont assisté à une cérémonie célébrant le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025), ainsi qu'à une exposition photographique sur le thème « 65 ans d'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba », autant d'événements qui témoignent de la relation exemplaire et unique entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et cubain.



Le Premier secrétaire et président Miguel Diaz-Canel Bermudez a déposé une gerbe en hommage au président Hô Chi Minh, déposé des fleurs au monument dédié au héros national cubain José Martí ; visité le Musée d'histoire militaire du Vietnam et déposé des fleurs au monument dédié aux experts militaires cubains ; rencontré des représentants du monde des affaires vietnamien ; et eu une rencontre sincère et émouvante avec les dirigeants de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, du Comité permanent de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba et du Club des anciens étudiants vietnamiens à Cuba.



2. Lors de leurs entretiens, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et le premier secrétaire et président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, ont hautement apprécié les résultats de la visite d'État au Vietnam du premier secrétaire et président cubain, la qualifiant de jalon important dans l'histoire des relations entre les deux partis, les deux États et les deux peuples, contribuant à renforcer et à resserrer la solidarité traditionnelle, l'amitié particulière et la coopération globale entre le Vietnam et Cuba afin de se développer de manière substantielle et durable dans la nouvelle période, au bénéfice des peuples des deux pays, du socialisme et de la paix, de la coopération et du développement dans chaque région et dans le monde.



Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance historique, la valeur patrimoniale précieuse et les grandes réalisations de la coopération entre le Vietnam et Cuba au cours des 65 dernières années ; Ils ont affirmé leur détermination à promouvoir conjointement les relations établies par le Président Hô Chi Minh et le leader révolutionnaire cubain Fidel Castro Ruz, entretenues par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, et à améliorer continuellement l'efficacité de la coopération globale entre le Vietnam et Cuba, à la mesure du potentiel et du niveau de leurs relations politiques solides.



Cette visite a démontré la grande importance et la priorité accordées par les deux parties à cette relation stratégique de premier plan, confirmant l'esprit de solidarité internationale, le soutien constant et la volonté de poursuivre la coopération et le développement conjoints entre le Vietnam et Cuba dans la nouvelle période.



3. Au nom du Parti, de l'État et du peuple cubains, le camarade Miguel Diaz-Canel Bermudez a exprimé sa joie particulière de se rendre à nouveau au Vietnam et a respectueusement transmis ses chaleureuses félicitations au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens à l'occasion du 80e anniversaire du succès de la Révolution d'Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, ainsi que des immenses réalisations d'une importance historique que le peuple vietnamien a obtenues sous la direction du Parti communiste du Vietnam pendant près de 40 ans de Doi moi (Renouveau) et d'intégration internationale, portant la fortune, la stature et le prestige international du Vietnam à des sommets sans précédent.

Le Premier Secrétaire et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a hautement apprécié et exprimé sa conviction que le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le Secrétaire général du Parti, To Lam, s'unira pour mettre en œuvre les politiques stratégiques révolutionnaires, organiser avec succès le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et créer de nouvelles opportunités historiques afin que le Vietnam avance résolument vers une nouvelle ère de développement, une ère d'essor national.



4. La partie vietnamienne a chaleureusement félicité le Parti, l'État et le peuple cubains pour le 67e anniversaire de la Révolution cubaine et pour les importantes réalisations obtenues par le Parti, l'État et le peuple cubains dans la mise en œuvre des Résolutions du 8e Congrès national du Parti communiste cubain, du Plan national de développement socio-économique jusqu'en 2030, des décisions importantes prises lors de la 10e Assemblée nationale et des réunions du 8e Comité central du Parti, et, en particulier, pour les résultats positifs obtenus dans la gestion des défis socio-économiques et la mise en œuvre de la modernisation du modèle socio-économique socialiste. Elle est convaincue que Cuba organisera avec succès le 9e Congrès national du Parti communiste cubain du 16 au 19 avril 2026.



Le Vietnam a réaffirmé sa solidarité constante et son soutien indéfectible aux efforts créatifs déployés par le Parti, l'État et le peuple cubains pour surmonter les difficultés et les défis actuels ; il s'est engagé à continuer de l'accompagner et à faire tout son possible pour unir, soutenir et coopérer avec Cuba. Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que, sous la direction du Parti communiste cubain, du leader révolutionnaire, le général Raúl Castro Ruz, et du Premier secrétaire et président Miguel Diaz-Canel Bermudez, le Parti, l'État et le peuple cubains consolideront sans cesse la solidarité nationale, préserveront les nobles objectifs révolutionnaires du Parti communiste cubain et joueront un rôle important dans la lutte commune, dans la région et dans le monde, pour l'indépendance nationale, la démocratie, l'égalité, le progrès social et la justice.



5. Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du bon développement des relations et de la coopération entre le Vietnam et Cuba à tous les niveaux et dans tous les domaines, en particulier de la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États lors de la visite d'État à Cuba du secrétaire général du Parti et président de l'État, To Lam, en septembre 2024. Ils ont salué les premiers résultats positifs de la coopération stratégique entre les deux pays, notamment les modèles pilotes de riziculture, le projet de complexe d'énergie solaire à Cuba et la création d'une coentreprise dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique. Les deux parties se sont engagées à soutenir, créer des conditions favorables et encourager le développement de nouveaux modèles de coopération adaptés à la situation et aux atouts des organismes de recherche, des établissements de formation et des entreprises ; à accroître la présence et la participation des organisations et entreprises des deux pays au processus de développement socio-économique du Vietnam et de Cuba, en particulier dans les domaines de coopération stratégiques à fort potentiel tels que l'agriculture et la transformation agricole, les nouvelles énergies, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et d'autres domaines de coopération potentiels.



6. Les deux pays ont réaffirmé que les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste cubain (PCC) constituent le fondement et l'orientation stratégique de la coopération bilatérale.

Ils ont convenu de l'importance de renforcer les échanges de haut niveau entre les partis, les ateliers théoriques et les dialogues, en personne et en ligne, entre les organes consultatifs des deux partis. Ils ont également soutenu des visites d'études pratiques et des programmes de partage d'expériences sur le développement socio-économique au Vietnam pour les fonctionnaires cubains de niveau vice-ministériel et équivalent, ainsi que les échanges entre leurs syndicats de jeunesse et leurs organisations populaires. En outre, les deux parties ont salué les initiatives visant à partager les expériences et les enseignements tirés de l'avancement du processus de construction socialiste dans les deux pays.



Les deux parties ont convenu d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération existants et de mettre en œuvre l'Accord d'échange et de coopération entre le PCV et le PCC pour la période 2023-2028. Elles se sont également engagées à approfondir la collaboration entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Université du Parti Ñico López, entre la Commission d'information, d'éducation et de mobilisation de masse du Comité central du PCV et la Commission d'idéologie du Comité central du PCC, entre la Revue communiste et Cuba Socialista, et entre la Commission politique et stratégique du Comité central du PCV et la Commission économique et productive du Comité central du PCC, y compris un échange en ligne prévu en 2025.

Les deux parties ont convenu d'organiser conjointement le septième atelier théorique entre les deux Partis et la troisième conférence scientifique intitulée « Fidel Castro – Ho Chi Minh : Vision révolutionnaire » en 2026, à l'occasion du 100e anniversaire du leader révolutionnaire cubain Fidel Castro. Elles ont également convenu de poursuivre l'échange d'informations, de documents et de programmes, et de coordonner la recherche et la promotion de la pensée de Ho Chi Minh et de Fidel Castro dans chaque pays.



Le Vietnam et Cuba se sont également engagés à coordonner leurs positions et leurs activités au sein des forums et mécanismes multilatéraux des partis politiques et des forces progressistes, notamment le Forum des partis politiques des BRICS, la Réunion internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP), le Forum de São Paulo et la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).



7. Les dirigeants ont souligné l'importance du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Cuba dans la mise en œuvre des protocoles entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba. Ils ont salué la deuxième session du comité, prévue début octobre 2025, et ont convenu de se concentrer sur le perfectionnement du système juridique, la création d'un cadre juridique pour les activités économiques, commerciales et d'investissement, et la promotion de la mise en œuvre durable des accords bilatéraux.



8. Les deux parties ont convenu de poursuivre une étroite coopération dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères, soulignant l'importance et l'efficacité de la coopération approfondie et substantielle en matière de défense dans divers domaines entre le ministère vietnamien de la Défense nationale et les Forces armées révolutionnaires cubaines, la collaboration entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cubain de l'Intérieur, ainsi que le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.



9. Ils ont salué les résultats de la 42e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba de coopération économique, scientifique et technique. Ils ont convenu d'optimiser les mécanismes existants et d'élargir la coopération à des secteurs potentiels, notamment prioritaires, tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies, la santé, l'énergie, les télécommunications, le tourisme, la construction, les transports, les hautes technologies et la transformation numérique.



Le Vietnam et Cuba se sont engagés à promouvoir et à approfondir conjointement leur coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement, notamment dans les secteurs stratégiques et à fort potentiel. Ils ont appelé les agences compétentes des deux pays à renforcer leurs échanges et leur coordination afin de surmonter les défis et les obstacles existants, et à tirer pleinement parti de l'accord commercial Vietnam-Cuba pour accroître le volume des échanges et diversifier les échanges bilatéraux.



La partie cubaine a réaffirmé son soutien et sa volonté de faciliter une plus grande participation et présence des entreprises vietnamiennes dans le processus de développement socio-économique de Cuba.



10. Cuba a exprimé sa gratitude et son appréciation pour la signature de l'accord entre les deux gouvernements relatif à la mise en œuvre d'un projet d'assistance technique au ministère cubain de la Justice, visant à renforcer ses capacités en matière d'élaboration et d'application des lois. Les deux parties ont convenu de veiller à ce que ce projet soit mené avec sérieux, efficacité et qualité, contribuant ainsi positivement aux efforts de développement et d'amélioration du système juridique cubain, renforçant ainsi l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba.



11. Le Premier secrétaire et président, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a exprimé sa gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour le soutien efficace apporté à Cuba en matière de sécurité alimentaire et énergétique. Les deux parties ont convenu d'examiner et d'évaluer l'efficacité des mécanismes et accords de coopération existants ; de charger les ministères et organismes compétents des deux pays d'explorer de nouvelles méthodes et formes de coopération ; de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles, et de proposer des mécanismes et des politiques adaptés à chaque pays, élargissant ainsi les domaines de coopération dans cette nouvelle phase.



Les deux parties se sont félicitées de la signature d'un accord entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement de la République de Cuba sur la promotion de la production rizicole afin d'assurer progressivement la sécurité alimentaire à Cuba pour la période 2025-2027 ; du compte rendu de la 42e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba pour la coopération économique, scientifique et technique ; d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de santé entre Hô Chi Minh-Ville et le ministère cubain de la Santé ; d'un protocole d'accord sur la coopération en matière d'archivage et de gestion documentaire ; et d'un protocole d'accord sur la création d'une coentreprise entre le groupe Hoa Sen Holdings, l'Institut d'économie verte et le groupe cubain Labiofam.



12. Les dirigeants des deux pays ont salué et hautement apprécié les résultats des échanges diversifiés et concrets entre les deux peuples, en particulier pendant l'Année de l'amitié Vietnam-Cuba 2025 ; ils ont convenu de promouvoir davantage les échanges interpersonnels et la coopération entre les organisations sociopolitiques et les localités des deux pays ; et ont convenu de renforcer la communication sur l'importance de la solidarité traditionnelle, de l'amitié particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et Cuba, inculquant aux jeunes générations des deux nations un respect durable et un engagement à entretenir et développer cette relation bilatérale privilégiée, exemplaire et fidèle.



Le Premier secrétaire et président, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a exprimé sa sincère gratitude et sa reconnaissance au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, à la Croix-Rouge vietnamienne et à l'Union vietnamienne des organisations d'amitié pour l'organisation du programme national de collecte de fonds « 65 ans d'amitié particulière Vietnam-Cuba » afin de soutenir le peuple cubain, attirant la participation et le soutien d'agences, d'organisations, de collectivités locales, du monde des affaires et d'un grand nombre de citoyens vietnamiens. Cela témoigne de la longue tradition de solidarité, de proximité et de soutien mutuel, ainsi que de la détermination à renforcer et à entretenir sans cesse l'amitié particulière et indéfectible entre les peuples vietnamien et cubain.



À cette occasion, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont présenté la première tranche de 385 milliards de dôngs (plus de 14,6 millions de dollars) de ce programme important visant à apporter un soutien opportun au peuple cubain.



13. Les hauts dirigeants des deux pays ont souligné leurs points de vue communs sur les questions internationales d'intérêt commun, affirmant que les différends internationaux doivent être résolus par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Ils ont convenu que les relations entre les deux pays doivent être fondées sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, du droit à l'autodétermination des peuples et des principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.



Les deux dirigeants se sont félicités de l'entraide et du soutien mutuels actifs au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux dont les deux pays sont membres, notamment l'ONU et les forums politiques multilatéraux des partis politiques internationaux. Cuba apprécie hautement le rôle international et le prestige du Vietnam dans la proposition d’initiatives et la contribution active aux efforts mondiaux pour relever les défis communs de l’humanité et les problèmes internationaux émergents, exprimant sa conviction que le Vietnam accueillera avec succès la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï en octobre 2025.

14. Le Vietnam soutient systématiquement la juste cause du peuple cubain, exigeant la levée immédiate et inconditionnelle des sanctions économiques, commerciales et financières infondées contre Cuba ; et appelle au retrait de Cuba de la liste unilatérale des États soutenant le terrorisme. Le Vietnam soutient les efforts visant à améliorer les relations entre Cuba et les États-Unis et à élargir la coopération entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun, fondée sur l'égalité et le respect de l'indépendance, de la souveraineté et du régime politique de chaque pays.



15. Le Premier secrétaire et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a sincèrement remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour l'accueil chaleureux, attentionné, fraternel et cordial réservé à la délégation de haut rang du Parti et de l'État cubains ; il a officiellement invité une délégation vietnamienne de haut rang à se rendre à Cuba d'ici fin 2025. Les hauts dirigeants vietnamiens ont accepté l'invitation. La visite sera organisée par voie diplomatique.



Hanoï, le 2 septembre 2025. - VNA/VI