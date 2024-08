Le Vietnam est une destination potentielle pour les start-ups étrangères

Avec les conditions favorables au lancement d'entreprises, notamment une bonne qualité des ressources humaines, le Vietnam figure parmi les lieux d’implantation potentiels pour les jeunes start-ups étrangères. Homebase et Persona Studios, deux entreprises technologiques étrangères, y ont implanté leur siège.

Avec une main-d'œuvre importante, hautement qualifiée et à coût compétitif, le Vietnam est devenu une destination incontournable pour les start-ups, en particulier celles spécialisées dans la technologie. Homebase et Persona Studios sont deux exemples emblématiques de cette tendance des entrepreneurs étrangers à lancer leur entreprise au Vietnam. Leur point commun : avoir déjà travaillé aux États-Unis, bénéficier de capital-risque par le Fonds Antler et choisir le Vietnam comme siège de leur start-up.

Fondée en 2023, Persona Studios se consacre au développement de l'intelligence artificielle (IA), permettant aux entreprises d'autonomiser leurs processus opérationnels, d'améliorer le recrutement de clients et de faciliter l’embauche de nouveaux talents. Basée dans la ville de Vung Tàu (province de Bà Ria - Vung Tàu), cette entreprise compte une équipe de 15 personnes, chargée de conduire des projets à travers le monde.

La qualité de la main-d’œuvre comme point fort

Concernant la raison pour laquelle il a décidé de choisir le Vietnam pour implanter le siège de son entreprise, Kevin Davis, co-fondateur et PDG de Persona Studios, a déclaré qu’il appréciait la qualité de la main-d’œuvre vietnamienne et l’écosystème entrepreneurial local. "Le Vietnam possède une main-d’œuvre de qualité et un écosystème entrepreneurial dynamique. De plus, la position stratégique du Vietnam en Asie du Sud-Est, combinée à un environnement d’investissement efficace, nous permet de nous développer rapidement", a-t-il indiqué.

Kevin Davis a créé trois start-ups, dont une a été rachetée pour des centaines de millions de dollars. Il considère l’esprit de travail en équipe et l’éthique professionnelle de la communauté technologique au Vietnam. "L’écosystème technologique au Vietnam ressemble à celui des premiers temps de la Silicon Valley. C’est une communauté solidaire, toujours prête à s’entraider, offrant une base solide pour les nouvelles entreprises", a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que l’écosystème des start-ups ne serait pas aussi dynamique sans le soutien du gouvernement.

Fondée en 2019, Homebase est une start-up qui propose des solutions de crédit pour l’achat de biens immobiliers. Peu de temps après son lancement, avec l’aide d’Antler, un investisseur basé à Singapour, Homebase a continué de recevoir des investissements de Y Combinator, l’un des plus grands fonds des États-Unis. Cette entreprise est la première société au Vietnam à recevoir des capitaux de Y Combinator et elle a réussi à mobiliser 30 millions d'USD auprès d’autres investisseurs dans le monde.

Selon Phillip An, co-fondateur et directeur des opérations de Homebase, le Vietnam est un marché extrêmement dynamique et en développement rapide, avec une population jeune et technophile, ainsi qu'une classe moyenne en croissance. C’est un lieu idéal pour élargir leurs activités.

Il souligne également la qualité du personnel local. "Le niveau des employés au Vietnam est la raison déterminante de notre implantation ici. Les ingénieurs recrutés possèdent non seulement de bonnes compétences techniques mais également un esprit entrepreneurial original. Ils ont une mentalité de pionnier et sont capables de proposer des idées créatives. C’est inestimable", a-t-il affirmé.

Kevin Davis, co-fondateur de Persona Studios, partage cet avis. "Les ingénieurs technologiques au Vietnam sont travailleurs et dévoués. Ils sont prêts à travailler assidûment pour assurer la qualité des produits", a-t-il ajouté.

Les deux entrepreneurs n’ont rencontré aucune difficulté concernant les procédures administratives pour lancer leurs entreprises au Vietnam en tant qu’étrangers, ni de problèmes linguistiques. Leur seul défi consiste à attirer des employés de haut niveau dans le domaine de la technologie venant d’autres pays. "Nous recherchons aussi des professionnels expérimentés. Ils assumeront des postes de direction pour des projets complexes dans les pays développés", a confié Kevin Davis. - CVN/VNA/VI