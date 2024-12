Le Vietnam est un pays important dans la région et le monde

En 2024, le Vietnam a réalisé des progrès remarquables en économie, diplomatie et défense, renforçant sa position sur la scène internationale.

Selon l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de l'Inde, SD Pradhan, le Vietnam a enregistré une croissance impressionnante de près de 7 %, un PIB de 469 milliards de dollars et un revenu moyen par habitant d'environ 4 649 dollars. Le pays est salué pour ses réformes audacieuses, son attractivité pour les IDE, le développement d'une main-d'œuvre qualifiée et sa lutte efficace contre la corruption.

Le Vietnam est devenu un modèle de croissance économique, reconnu tant par la Banque mondiale (BM) que par le Fonds monétaire international (FMI), a déclaré SD Pradhan.

Dans le secteur diplomatie, le Vietnam a établi des partenariats stratégiques globaux avec plusieurs grandes nations, tout en poursuivant la politique de "diplomatie du bambou".

Pour maintenir la dynamique de développement de 2024 et réaliser des avancées encore plus importantes en 2025, le Vietnam doit poursuivre ses politiques économiques et diplomatiques tout en accordant une attention accrue aux questions de sécurité, a estimé SD Pradhan.

Le pays doit également accorder une attention particulière aux énergies renouvelables, au développement des infrastructures portuaires et à une exploitation durable des ressources provenant du fleuve Mékong et des ressources minérales sous-marines. -VNA/VI