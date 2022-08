Le Vietnam est un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est de la Grèce

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré lundi, 1er août, à Hanoï le ministre des Affaires étrangères grec, Nikolaos Dendias, en visite officielle le 31 juillet et le 1er août au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et e ministre des Affaires étrangères grec, Nikolaos Dendias. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié la Grèce d’avoir fait don de 50.000 euros au Fonds olympique du Vietnam et de 250.000 doses de vaccins anti-Covid-19 fin 2021.

Il souhaite que les deux pays signent dans les meilleurs délais un accord de coopération dans le domaine du transport maritime et en autre de non double imposition et que la Grèce soutienne le retrait du carton jaune de l’Union européenne contre les produits de la pêche vietnamiens.

Il a demandé à Athènes de favoriser l’accès des produits agricoles et de réserver le meilleur accueil aux ressortissants vietnamiens. Il a également proposé de dynamiser les liens de coopération dans le commerce, l’agriculture, le tourisme, le travail ou encore le transport maritime.

Impressionné par le redressement économique du Vietnam, Nikolaos Dendias, a affirmé qu’il considérait notre pays comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est et soutenait la position vietnamienne quant au maintien de la sécurité, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, conformément au droit international.

Le ministre grec a aussi fait part de son souhait d’installer un mémorial dédié au Président Hô Chi Minh en Grèce.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également invité le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.