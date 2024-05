Le Vietnam est un partenaire important de la stratégie Global Gateway de l'UE

Myriam Ferran, directrice générale adjointe de la Direction générale pour les partenariats internationaux de la Commission européenne (à droite) lors d'une échange avec la presse de Ninh Thuan. Photo: VNA

L'Union européenne (UE) continuera d'aider le Vietnam à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, a déclaré le 29 mai, Myriam Ferran, directrice générale adjointe de la Direction générale pour les partenariats internationaux de la Commission européenne.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dans la province de Ninh Thuan, le 29 mai, Myriam Ferran a déclaré que la stratégie Global Gateway est une nouvelle stratégie européenne dont l'objectif est le développement de liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports, et le renforcement des systèmes de santé, d'éducation et de recherche dans le monde entier.

L'UE a aidé le Vietnam sur la voie de la transition énergétique à travers le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), a-t-elle ajouté.

À Ninh Thuan, le projet de centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Bac Ai est un projet emblématique et important dans la stratégie Global Gateway. L'UE et ses États membres s'engagent à accorder des prêts préférentiels et des aides pour apporter un soutien technique à ce projet afin de construire la première centrale hydroélectrique de pompage-turbinage du Vietnam dans la province, selon Myriam Ferran.

Lors de leur visite à Ninh Thuan, Myriam Ferran et d'autres membres de la délégation de l'UE ont effectué une visite sur terrain pour connaître les opportunités et les défis de la province en tant que centre de transition énergétique.

Elle a apprécié le développement local de l'énergie et des énergies renouvelables. Pour mettre en œuvre la stratégie Global Gateway, l'UE et l'Agence française de développement (AFD), avec le soutien de la Banque allemande de développement (KfW) et de la Banque asiatique de développement (BAD), ont financé le projet hydroélectrique de pompage-turbinage de Bac Ai.

Le projet de 1,2 GW, investi par le groupe Électricité du Vietnam (EVN), représente un investissement total de 21.000 milliards de dongs (824,9 millions de dollars). Il a été lancé début 2020 et devrait être achevé en 2029.

Outre ce projet, l'UE a également aidé Ninh Thuan dans les domaines de l'éducation et de la formation aux compétences vertes et numériques. -VNA/VI