Le Vietnam est un modèle de coopération commerciale Mercosur-ASEAN, selon un expert argentin

Ces 15 dernières années, les échanges commerciaux entre le Marché commun du Sud (Mercosur) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont connu un développement spectaculaire. Un certain nombre de pays aséaniens sont devenus d’importants partenaires commerciaux du Mercosur, à l'image du Vietnam.

Giáo sư Ezequiel Ramoneda trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Argentina. Ảnh: Ngọc Tùng - PV TTXVN tại Argentina

C'est ce qu'a affirmé Ezequiel Ramoneda - coordonnateur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est (CESEA), Institut des relations internationales, Université nationale de La Plata d’Argentine (UNLP), dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cet expert a souligné que ces dernières années, le Vietnam était devenu un partenaire commercial important non seulement pour l'Argentine, mais aussi pour l'ensemble du bloc Mercosur. Ce résultat est dû au dynamisme du pays dans son intégration internationale, ainsi qu'aux efforts du Mercosur et de l'Argentine pour élargir les marchés d'exportation.

S’agissant des perspectives de coopération future, Ezequiel Ramoneda, qui est aussi membre de la Chambre de commerce Mercosur-ASEAN (Mercosur Asean Chamber of Commerce - MACC), a déclaré qu'avec une position géographique importante en Asie de l'Est et en Asie-Pacifique, le Vietnam serait une porte d'entrée importante pour l'Argentine et d’autres pays membres du Mercosur comme Brésil et l’Uruguay dans leurs efforts d’accéder aux marchés d’Asie du Sud-Est.

Selon le spécialiste, la MACC prévoit d’envoyer une délégation d'hommes d'affaires au Vietnam au second semestre de cette année pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement.

En 2023, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Argentine ont atteint 3,45 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le 6e partenaire commercial de l'Argentine et son 5e marché à l’export, tandis que l'Argentine est le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. –VNA/VI