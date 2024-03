«Le Vietnam est très préoccupé par les récentes tensions en Mer Orientale, qui pourraient affecter la paix, la sécurité et la stabilité en Mer Orientale».

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

C’est ce qu’a déclaré le 9 mars la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à des questions de reporters sur la réaction du Vietnam après les récentes tensions entre la Chine et les Philippines dans la zone de «Bai Co May» (banc Second Thomas également connu sous le nom d'atoll Ayungin - en anglais Second Thomas Shoal).

«Toutes les activités en Mer Orientale doivent être conformes au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), dans le respect de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction des États établis conformément à la CNUDM, sans action susceptible de compliquer la situation ou d’attiser les tensions, en garantissant la liberté de navigation et de survol, et le non-recours à la force ni à la menace d’y recourir», a affirmé Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue, à mettre sérieusement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à résoudre les différends par des moyens pacifiques et à contribuer conjointement au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération en Mer Orientale.-VNA/VI