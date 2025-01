Le Vietnam est toujours le partenaire prioritaire de la Pologne, selon la présidente du Sénat

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 17 janvier avec la présidente du Sénat polonais Malgorzata Kidawa-Blonska. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 17 janvier (heure locale) avec la présidente du Sénat polonais Malgorzata Kidawa-Blonska, qui a affirmé que le Vietnam était toujours le partenaire prioritaire de la Pologne et que le Sénat soutenait le gouvernement polonais dans l’élévation des relations avec le Vietnam à de nouveaux sommets.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait renforcer la coopération avec ses amis traditionnels en Europe centrale et orientale, dont la Pologne était l'un de ses partenaires de premier plan.

Malgorzata Kidawa-Blonska a affirmé que le Sénat soutenait l’approbation de l'Accord de protection des investissements Union européenne - Vietnam (EVIPA), contribuant à faciliter la coopération économique entre les deux pays.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant l'évolution positive des relations bilatérales dans de nombreux domaines importants. Le groupe des parlementaires d'amitié avec le Vietnam est le plus grand groupe d'amitié au sein du Parlement polonais, ce démontrant l'importance des relations de la Pologne avec le Vietnam. Les relations entre les deux pays ont encore beaucoup de potentiel et de marge de développement.

Soulignant l'importance de la coopération entre les deux organes législatifs dans le cadre des relations bilatérales globales, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat Malgorzata Kidawa-Blonska ont tous deux soutenu l'augmentation des échanges de délégations entre les deux organes législatifs pour partager leurs expériences en matière de politique et d'élaboration des lois ; promouvoir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux.

La dirigeante polonaise a affirmé son soutien aux orientations et aux mesures convenues par les deux gouvernements pour porter l'amitié et la coopération bilatérales à un nouveau sommet de développement, saluant l’exemption de visa accordée par le Vietnam aux citoyens polonais en 2025. Elle a convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, du tourisme, du travail, etc.

Elle a hautement apprécié la communauté vietnamienne en Pologne pour son dynamisme, son assiduité et ses nombreuses contributions positives au développement socio-économique de la Pologne et pour être un pont d'amitié entre les deux pays.

A propos des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait la participation de la Pologne au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Les deux parties ont souligné l’importance de maintenir la paix et la stabilité et de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international. - VNA/VI