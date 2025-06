Le Vietnam est prêt à ouvrir davantage son marché aux produits d'exportation américains

Le Vietnam est prêt à ouvrir davantage son marché et à accorder des préférences supplémentaires aux produits américains, tout en appelant à des mesures réciproques de la part des États-Unis. C'est ce qu'a affirmé, le 11 juin, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, lors d'une rencontre avec le sénateur du Kansas, Roger Marshall.

À cette occasion, le ministre a transmis les messages du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et du Premier ministre, Pham Minh Chinh, réaffirmant la volonté du Vietnam de renforcer le partenariat stratégique global avec les États-Unis.

Concernant les négociations d'un accord commercial réciproque, le ministre a souligné la constance de la position vietnamienne : parvenir à un accord bilatéral fondé sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'autonomie et des systèmes politiques respectifs, tout en assurant une harmonisation et un équilibre des intérêts, dans le respect des engagements internationaux et du niveau de développement de chaque partie.

Nguyên Hông Diên a exprimé l'espoir que le sénateur Roger Marshall, fort de son influence au sein du Parti républicain et de son expertise dans les domaines du commerce et de l'agriculture, soutiendra les efforts du Vietnam. Il l'a également encouragé à jouer un rôle de passerelle pour renforcer la coopération bilatérale, notamment avec l'État du Kansas, dans les secteurs de l'agriculture, de l'aéronautique et de la biotechnologie.

Le sénateur a salué la bonne volonté du Vietnam et s'est engagé à intervenir auprès du président des États-Unis et des membres concernés de l'administration.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên travaille avec les responsables du groupe Exxon Mobil. Photo: VNA

Le 10 juin, le ministre Nguyên Hông Diên a rencontré les responsables du groupe Exxon Mobil, saluant les 16 années de coopération du géant énergétique avec le Vietnam. Cette collaboration fructueuse s'est manifestée notamment à travers des projets d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz naturel. Les représentants du groupe Exxon Mobil ont réaffirmé sa confiance dans le potentiel économique et énergétique du Vietnam, s'engageant à transmettre un message favorable à la Maison Blanche, au Bureau du Représentant au commerce des États-Unis (USTR), ainsi qu'aux départements américains du Commerce et de l'Énergie.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên traveille avec les représentants du groupe Nike. Photo: VNA

Le 11 juin, le ministre a également eu des échanges de travail avec les dirigeants des groupes Nike et Walmart. Il a salué leur présence responsable et durable au Vietnam et les a appelés à soutenir activement les négociations commerciales bilatérales. Le ministre a affirmé que le Vietnam considère ces deux groupes comme des partenaires stratégiques pour la construction de chaînes d'approvisionnement vertes, transparentes, flexibles et durables entre les deux pays. -VNA/VI