Le Vietnam est prêt à développer ses relations avec les États-Unis

Le Vietnam reste prêt à développer ses relations étendues, stables et pratiques avec les États-Unis, dans le cadre du partenariat stratégique intégral bilatéral établi en septembre 2023 et comportant 10 piliers, a déclaré lundi 13 novembre la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang (à droite) et la commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Caroline Pham, à Hanoi, le 13 novembre. Photo: VNA

Recevant la commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Caroline Pham, la responsable vietnamienne a plaidé qu’au milieu des incertitudes économiques mondiales, le Vietnam s’efforçait toujours de promouvoir les liens économiques et de créer un environnement favorable au développement des marchés financiers, contribuant ainsi à améliorer l’échange d’informations concernant le perfectionnement des mécanismes et des politiques et le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale dans le secteur financier.

Elle a suggéré que les deux pays renforcent le dialogue et la coopération dans les domaines d’intérêt commun, tels que les infrastructures et les services financiers, en particulier la finance numérique, la formation de qualité de la main-d’œuvre, le partage d’expériences en matière de gestion de la dette et de l’aide, le respect des droits de douane et le développement des marchés financiers et boursiers.

Caroline Pham a exprimé pour sa part sa joie de visiter le Vietnam, l’un des partenaires clés des États-Unis dans leur politique régionale.

En accord avec l’évaluation de la vice-ministre Lê Thi Thu Hang concernant l’importance particulière de la visite du président Joe Biden au Vietnam en septembre et l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral, elle a déclaré que les événements reflétaient un pas en avant remarquable dans les relations bilatérales, renforçant la compréhension et la confiance mutuelles et démontrant l’engagement des États-Unis à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération économique et financière entre les deux pays.

Un nombre croissant d’entreprises américaines, notamment dans le secteur financier, s’intéressent au Vietnam, a noté Caroline Pham. Elle a affirmé que le marché financier vietnamien avait un potentiel et un attrait considérables, grâce à l’environnement politique stable du pays, à la participation croissante de la population au marché financier et aux politiques flexibles du gouvernement.

La responsable américaine a remercié les organes du gouvernement vietnamien telles que la Banque d’État du Vietnam et le ministère des Finances pour leur collaboration active avec la CFTC sur les questions de politique commerciale, monétaire et de change, et a exprimé son espoir que la coopération entre les deux parties s’étende davantage dans les secteurs financier et bancaire.

Elle a déclaré que la CFTC envisageait de mener des activités pour soutenir le Vietnam dans la formation de la main-d’œuvre et de partager son expérience dans l’élaboration de cadres politiques, la gestion des risques et la supervision du développement d’un marché financier sain et stable.

Les deux responsables ont discuté de mesures visant à resserrer davantage les relations bilatérales dans l’économie, le commerce, la finance et l’investissement, notamment l’accélération des négociations sur le Cadre économique indo-pacifique et la reconnaissance par les États-Unis du Vietnam en tant qu’économie de marché, ainsi que la collaboration bilatérale dans politiques de change, le développement de l’économie numérique et de l’économie verte, et la diversification des chaînes d’approvisionnement.