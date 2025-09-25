Le Vietnam est prêt à accroître sa contribution aux travaux communs de l’ONU

Le président vietnamien Luong Cuong a eu le 24 septembre à midi (heure locale), au siège des Nations unies à) New York, une rencontre avec Mme Annalena Baerbock, présidente de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a eu le 24 septembre à midi (heure locale), au siège des Nations unies à) New York, une rencontre avec Mme Annalena Baerbock, présidente de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Mme Baerbock a chaleureusement félicité le Vietnam à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de sa fête nationale, qui coïncide avec les 80 ans de la création des Nations unies, ainsi que pour son rôle d’hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité en octobre prochain, et pour sa future présidence de la 11ᵉ conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) en 2026.

Elle a salué le discours et le message importants délivrés par le président vietnamien le 23 septembre à l’Assemblée générale, marquant un fort soutien vietnamien à l’ONU et au thème de cette session.

La présidente de l’Assemblée a souligné les convergences de vues entre le Vietnam et l’ONU dans l’évaluation de la situation mondiale et dans leur engagement en faveur du multilatéralisme. Elle a mis en avant le rôle actif et la position croissante du Vietnam au sein des instances onusiennes, ainsi que son initiative de la Journée internationale de préparation aux épidémies (27 décembre), adoptée en 2020. Elle a exprimé le souhait que le Vietnam contribue activement au deuxième Sommet mondial sur la prévention et la réponse aux pandémies prévu en 2026.

Le président Luong Cuong a félicité Mme Baerbock pour son élection et a salué le thème de cette session : « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Il a réaffirmé la politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam, ainsi que son engagement envers le multilatéralisme et un ordre international fondé sur le droit. Il a exprimé son soutien au rôle central de l’ONU dans la gouvernance mondiale et appelé l’Assemblée générale à renforcer la volonté politique, la coopération et la solidarité internationales.

Il a indiqué que le Vietnam était prêt à accroître sa contribution aux travaux communs de l’ONU, rappelant sa préparation pour accueillir à Hanoï, en octobre 2025, la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de l’ONU sur la cybercriminalité, sa présidence du TNP en 2026, ainsi que sa candidature à d’autres organes importants.

Il a sollicité l’appui de Mme Baerbock à ces efforts et plaidé pour une meilleure représentation de cadres vietnamiens au sein des services de l’ONU, y compris au Bureau du président de l’Assemblée générale.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération étroite afin de promouvoir les priorités communes du Vietnam et de l’ONU dans les temps à venir. - VNA